馬斯克訪中尋求全自動駕駛在中國使用 李強接見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）綜合路透社及央視報導，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天下午抵達北京，會見中國國務院總理李強及貿促會長任鴻斌。路透社提到，馬斯克試圖尋求中方允許特斯拉使用全自動駕駛（FSD）軟體。

路透社報導並形容，馬斯克（Elon Musk）今天訪問中國是一次「突然的訪中行程」；但央視報導則說，馬斯克是應中國貿促會邀請訪中，他和任鴻斌是為「下一步合作」等話題進行交流，且他在會見任鴻斌前說，「很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的」。

央視報導，李強說，特斯拉在中國的發展堪稱「中美經貿合作的成功範例」。事實表明，平等合作、互利共贏才最符合兩國根本利益。希望美方與中方「更多相向而行，遵照兩國元首的戰略引領」，推動中美關係持續穩定發展。

李強又說，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。中方「言出必行」，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下工夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，「讓各國企業安心、放心地投資中國」。

根據報導，馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉「表現最好的工廠」，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願與中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

路透社引述一名知情人士透露，馬斯克此行尋求會見中國高級官員，討論特斯拉（Tesla）在中國推出全自動駕駛（Full-Self Driving, FSD）軟體，並尋求中方允許，把在中國蒐集的數據轉移到國外，用以訓練自動駕駛技術演算。

報導提到，特斯拉4年前推出了FSD，是智能駕駛輔助系統的進化版，但尚未在中國推出。而2021年以來，特斯拉根據中國監管機構的要求，把在中國蒐集的所有數據存儲在上海，並未將任何數據轉移到美國。

馬斯克4月間在X平台指出，特斯拉可能會很快將FSD提供給中國用戶。而如小鵬汽車等中國電動車廠，一直在努力研發類似軟體，取得對特斯拉的競爭優勢。

財新網報導，特斯拉的FSD系統若能在中國使用，將可重新建立特斯拉技術領先的形象，可極大緩解特斯拉在中國市場的被動局面。

馬斯克上一次訪中是在2023年5月，當時他先後與中國外交部、工信部、商務部、中國貿促會及上海市官員及主管會面，並在深夜視察上海特斯拉工廠。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130428