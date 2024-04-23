特斯拉第一季財報將出爐 成長停滯成隱憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天將公布財報，執行長馬斯克（Elon Musk）面臨更大壓力，他得向投資人保證，最近的挫折只是出乎意料的減速，而不是意味公司將步向衰退。

特斯拉2022年和2023年大半時間都快速成長，目前卻遭遇挫折；分析師表示，這導致第一季財報風險增加。

韋德布希證券（Wedbush）報告指出，今天的財報和電話會議對特斯拉和馬斯克來說是「關鍵時刻」，是「我們認為特斯拉公司史上最重要的時刻之一」。

特斯拉觀察家原本就預期特斯拉進入2024年將走得更加辛苦，馬斯克在電動車領域一度主導的龍頭地位現在面臨對手更多競爭，不得不宣布一系列降價。

但事情比想像的還要坎坷。

特斯拉4月2日披露第1季交車量令人失望地下滑8.5%後，上週宣布打算裁員10%以上。

上週特斯拉宣布因加速踏板問題召回電動皮卡Cybertruck，各方也揣測特斯拉將擱置平價車Model 2計畫。

正面消息則是，馬斯克表示，特斯拉今年夏天將推出自駕計程車Robotaxi，但分析師指出，安全問題已為自駕計程車的上市時間蒙上陰影。

考克斯汽車公司（Cox Automotive）分析師史崔提（Stephanie Valdez Streaty）表示：「人們對他們的發展方向存在很多困惑。」她說，2024年特斯拉股價下跌超過40%，是個不安的指標。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130423