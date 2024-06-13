特斯拉股東會前夕 馬斯克稱天價薪酬案獲高度支持

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國電動車龍頭特斯拉今天下午將召開年度股東大會，執行長馬斯克昨晚稱絕大多數股東投票批准他高達560億美元（約新台幣1兆8000億元）的薪酬方案。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X平台發文表示：「兩項特斯拉（Tesla）股東決議案目前皆以壓倒性票數通過！」他指的是批准支付他天價薪酬，以及將特斯拉的公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州的決議案。

股東投票的正式結果尚未公布，不過馬斯克已在X平台謝票，「謝謝你們的支持！」

特斯拉一直試圖說服股東，批准馬斯克的天價薪酬案。

為促使更多股東投票，特斯拉甚至發起類似抽獎的活動，隨機選出15名參與投票的投資人，由馬斯克和首席設計師范霍茲豪森（Franz von Holzhausen）親自為他們導覽位於德州奧斯汀（Austin）的特斯拉車廠。

2018年3月，特斯拉股東也曾以壓倒性票數力挺馬斯克的薪酬方案，但德拉瓦州法官今年1月宣布該方案無效。

頗具影響力的美國股東代理人顧問公司「機構股東服務公司」（ISS）及代理諮詢公司Glass Lewis先前公開反對馬斯克天價薪酬方案，ISS甚至批評這項提案「太誇張」。這兩家公司表態後，今年表決的正反方票數差距預期將比2018年更接近。

對特斯拉持股逾7%的先鋒集團（Vanguard）與持股約6%的貝萊德集團（BlackRock）等其他大股東並未發表評論。

其他投資者，包括負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）、加州教師退休基金（California State Teachers' Retirement System, CalSTRS）則表明會投下反對票。

加州教師退休基金投資長愛爾曼（Chris Ailman）告訴美國財經頻道CNBC，他認為馬斯克「非常傑出」，但當前要給他的薪酬方案實在「荒謬」。

股東結束投票前夕，美國投資研究機構CFRA Research分析師尼爾森（Garrett Nelson）婉拒猜測結果，但預測馬斯克是否能獲夠多投資機構支持將是關鍵，而占特斯拉投資者4成的散戶預計會支持馬斯克。

馬斯克也不乏大咖相挺，億萬富豪投資家巴龍（Ron Baron）便堅定不移力挺他。

巴龍發表公開信說：「股東應捫心自問：有或沒有馬斯克，哪一種情況對特斯拉更好？對巴龍資本（Baron Capital）而言，我們的回答非常清楚肯定：特斯拉有馬斯克比較好，特斯拉就是馬斯克。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1130613