美媒爆馬斯克多段地下情 曾要求員工為他生小孩

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國媒體披露，太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克曾與1名員工發生性關係，這名員工最初在公司實習，大學畢業後不久獲錄用，兩人後來分手。

「紐約郵報」（New York Post）引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，馬斯克也與SpaceX其他女性下屬發展地下情，包括1名被馬斯克要求替他生小孩的女性。

根據華爾街日報報導，馬斯克還和第3名女性發生長達1個月的性關係，該女子在SpaceX直接向馬斯克匯報，之後兩人結束關係。

報導中表示，馬斯克是在2010年代首次見到該名在公司實習生的女子，當時她還是一名大學生。2017年，馬斯克提供這名女子擔任其行政幕僚的職位。

SpaceX前員工認為，如此年輕的員工卻獲得接近老闆的工作職位，這點很奇怪。2019年，該女子的經理在公司大規模裁員遭裁汰，她也離開了公司。

根據華爾街日報報導，2013年，1名曾任職SpaceX的女性偕同律師現身公司。她聲稱馬斯克曾多次要求她為他生孩子。報導中說，該女子拒絕馬斯克的提議後，兩人關係惡化。馬斯克經常抱怨她的工作表現，據報還拒絕給她加薪。

根據報導，這名女子最終離職，並拿到一筆價值100多萬美元的退職金。

1年後，馬斯克開始與另一名女性發生性關係，該女子經常和馬斯克一起一天工作17個小時。SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）曾指控這名女子與丈夫有染。但她否認這項指控。

與該女子接近的人士告訴華爾街日報，蕭特威爾努力讓該女子被解僱之際，馬斯克卻把該女子拉到身邊。

這段關係發展之初，正值馬斯克與英籍女星萊莉（Talulah Riley）談論離婚之際。

但幾週後，該女子向友人吐露認為自己遭利用，馬斯克不想和她一起出現在公共場合，兩人關係於是告終。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130613