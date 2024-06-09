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馬斯克薪酬案 大股東挪威主權基金將投反對票

2024/6/9 15:29
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（中央社奧斯陸8日綜合外電報導）挪威1.7兆美元的主權財富基金今天表示，將投票反對批准特斯拉執行長馬斯克560億美元薪酬方案。該方案將於下週進行股東投票，德拉瓦州法官今年稍早宣布該方案無效。

根據倫敦證券交易所資料，挪威主權財富基金是特斯拉（Tesla）第8大股東。

馬斯克（Elon Musk）的薪酬是美國企業界執行長最高，2018年獲得批准，但今年稍早被法官宣布無效。法官表示，這一金額高得「難以理解」，對股東不公平。

負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）讚賞「自2018年以來在馬斯克先生領導下產生的巨大價值」，但「我們仍對薪酬的總規模、績效觸發因素的結構、稀釋以及缺乏關鍵人物風險緩解感到擔憂」。

2018年，挪威主權財富基金對該計畫投了反對票。

挪威央行投資管理公司還說：「我們將繼續尋求與特斯拉就這一主題和其他主題進行建設性對話。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130609

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