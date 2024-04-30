更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克推遲印度行後突訪中國 印媒不滿喊「震驚」

2024/4/30 22:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里30日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克最近取消印度行程後，突然造訪中國，顯然是為了當地市場，這令印度感覺被冷落，印媒標題寫道：「這是道德低劣或純粹為了生意？」主播並稱每個人都感到震驚。

路透社等媒體報導，馬斯克（Elon Musk）原定4月21至22日訪印，預定會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並宣布在當地投資多達30億美元，主要為了建造新車廠。

但馬斯克後來在社群媒體X上推遲訪印行程，聲稱是因為對特斯拉（Tesla）的「重責大任」。印度政府當時已為馬斯克預定出席的新創公司活動發出邀請。

就在4月28日，馬斯克在中國現身，會見國務院總理李強，使得特斯拉在全球最大汽車市場中國推出「全自動駕駛軟體」取得進展。

對此，經常對中國採取強硬立場的印度新聞頻道，痛批馬斯克的中國行。

印度新聞頻道Mirror Now黃金時段的畫面上寫著「（馬斯克）是道德低劣或純粹為了生意？」主播並稱「在印度，每個人都感到震驚」。

印度數位媒體News9昨晚新聞時段談論馬斯克，畫面顯示馬斯克的臉孔，寫著「你好中國，再見印度？」，之後畫面上寫道「特斯拉的重責大任？取消印度行一週後造訪中國」。

對此，特斯拉及莫迪辦公室皆不予置評。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130430

#中國
#印度
#特斯拉
#特斯拉
#馬斯克
#莫迪
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克訪中談全自動駕駛 北京達統戰目的雙方獲益
172.30.142.106