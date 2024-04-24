特斯拉Q1財報欠佳 矢言推低價新車股價勁揚

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉今天公布上季獲利明顯下滑，指出電動車市場壓力升高，迫使公司大幅降價因應。不過特斯拉股價卻反彈，因公司矢言「加速」推出價格更親民的新車款。

法新社報導，特斯拉（Tesla）公布第一季獲利11億美元（約新台幣360億元），較上年同期下降55%；營收年減9%至213億美元，遜於分析師預期。

特斯拉近來業績表現疲軟，投資人期待看到馬斯克（Elon Musk）更明確的策略。在外界對自動駕駛技術疑慮升高下，這位善變的特斯拉老闆將自駕計程車Robotaxis吹捧為一項風險投資。

特斯拉近期宣布裁員，也因電動皮卡Cybertruck加速問題而進行召修。

特斯拉承諾「降低公司營運成本」，作為努力實現「獲利成長」的一部分。

儘管這些聲明暗示要勒緊褲帶，特斯拉的報告確實仍提供一些可能會讓投資人振奮的消息，稱公司計劃「在先前報告2025年下半年開始生產前，加速推出新車」，而且將包括「更多實惠的車款」。

消息一出，特斯拉盤後股價勁揚逾11%。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130424