資安過關、自動駕駛可望上路 馬斯克訪中收穫豐碩

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（中央社北京29日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克結束閃電造訪中國行程，今天下午搭機離開北京。此行收穫包括他旗下電動車廠特斯拉（Tesla）獲認可符合重要資安法規，全自動駕駛軟體也可望在中國上路。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）昨天下午抵達北京，會晤中國國務院總理李強等高階官員。這是他不到1年內第2度造訪中國，此行旨在以提振特斯拉在中國這個全球最大電動車市場的銷售狀況。

特斯拉於中國當地生產的電動車款，昨天獲有關當局列入符合中國資安要求的電動車名單，此舉為特斯拉清除一大監管障礙。

馬斯克在當地時間今天接近下午1時搭乘私人噴射機從北京首都國際機場離境。根據中國航班追蹤應用程式（App）Utrip，這架飛機預計飛往美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）。

中國汽車工業協會昨晚發布聲明說，本次共有「6家車企（比亞迪、理想、蓮花、合眾、特斯拉及蔚來）的一共76款車通過4項汽車數據安全合規要求」。

特斯拉上海超級工廠所生產的Model 3和Model Y皆獲納入合規名單中。

此外，路透社今天引述2名消息人士報導，中國主要搜尋引擎百度已與特斯拉達成1項協議，允許特斯拉使用其測繪許可證，以收集中國公路相關資料。

消息人士透露，這項協議為特斯拉在中國推出「全自動駕駛」（FSD）系統清除最後一道監管障礙。

根據消息人士，百度還將根據協議向特斯拉提供「車道級導航系統」。

特斯拉取得地圖測繪許可後，將獲准在中國公共道路上合法使用FSD軟體。特斯拉汽車也能蒐集車輛周遭環境的資料，比如道路規劃設計、交通號誌以及附近建築物等。

不過目前尚不清楚，特斯拉車輛蒐集到的資料將歸特斯拉或百度所有。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130429