中國日報：中國或支持特斯拉測試無人駕駛計程車

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（中央社台北8日電）特斯拉執行長馬斯克今年4月閃電式訪問中國後，引發特斯拉全自動駕駛是否進入中國的猜測。中共中央宣傳部主辦的中國日報報導，特斯拉提出想在中國推出「無人駕駛計程車」，中國政府或支持其先在國內進行測試。

中國日報8日報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）此前閃電式訪問中國，引發了關於特斯拉全自動駕駛（Full-Self Driving）進入中國的討論與猜想。

報導指，從多方消息獲悉，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛計程車」。對此，中國政府或先支持其在國內測試、作示範，但暫未完全批准特斯拉全自動駕駛在中國全面落地。

報導引述專家認為，美國會近日通過涉及TikTok的法案，體現貿易保護主義抬頭。在此背景下，中國支持特斯拉在中國測試最新科技，是外資與中國市場的「雙向奔赴」，再次展現了中國政府擴大開放的積極姿態，中國歡迎外資企業在中國落地先進的智駕技術，讓中外技術在國內共同進步。

路透社8日報導，特斯拉在中國全面推出全自動駕駛系統之前，需要獲得中國當局批准才能收集和傳輸特斯拉需要用來訓練輔助汽車駕駛所需的資料。

報導引述知情人士表示，特斯拉正尋求申請在上海推出無人駕駛計程車，上海是該公司全球最大的工廠所在地。

今年4月馬斯克訪中獲中國總理李強接見，中國汽車工業協會也公布，特斯拉在上海工廠生產的全部車型已經通過國家相關標準檢測。

路透社此前報導，中國主要搜尋引擎百度已與特斯拉達成協議，允許特斯拉使用其測繪許可證，以收集中國公路相關資料，為特斯拉在中國推出全自動駕駛系統清除一大障礙。（編輯:陳鎧妤/廖文綺）1130508