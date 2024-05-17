賴清德將就職 學者：擬加強豪豬式防衛嚇阻中國侵略

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（中央社台北17日綜合外電報導）總統當選人賴清德即將就職，學者指出為阻止中國奪取台灣，賴清德的最佳策略很可能在於增加飛彈和無人機支出，加強「豪豬式」靈活防衛戰略。

法新社報導，從俄烏戰爭吸取的教訓表明，快速發展的無人機得以戰勝傳統重型武器，這意味著賴清德本月20日就任總統後，可能將加強台灣生產應用現代軍事技術的武器。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（Raymond Kuo）表示：「台灣更加重視中國的軍事威脅。」

郭泓均提到：「它（台灣）已增加生產反艦飛彈，測試新型防空飛彈，製造數千架軍用無人機的計畫也正順利進行。」

他還預期在賴清德領導下，台灣前述軍事投入將持續下去，同時採購美國裝備，並發展打造本土潛艦等大型計畫。

國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）告訴法新社：「現實指出衡量賴清德政府成功與否的關鍵，在於他將能在多大程度上推進必要改革，提升台灣自衛能力及嚇阻中國侵略。」

面對日益專斷的中國，美國上個月批准給予台灣巨額軍援，其中包括19億美元（約新台幣612億元）用於補充軍備和訓練。

另外20億美元將用於向印太區域國家提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。

退役陸軍少將、國立政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟表示，台灣正面臨增加國防支出，並採取「豪豬式」策略以嚇阻中國攻擊的壓力。

胡瑞舟說：「有了俄烏戰爭的教訓，國防部將嘗試從採購昂貴的重型武器系統，轉向一些輕型、靈活且致命的武器及裝備，例如經過實戰考驗的無人航空載具（無人機）和標槍（Javelin）飛彈。」（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1130517