路透：賴清德就職前夕 共軍擾台更加逼近台灣

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（中央社台北15日綜合外電報導）路透社據台灣政府報告報導，總統當選人賴清德20日就職前夕，中國加大對台灣的軍事和政治壓力，共軍機艦近幾週擾台時不僅較以往更加逼近台灣，還針對外國船艦進行模擬攻擊。

根據2名台灣官員和路透社看到的內部報告，自4月下旬以來，越來越多共機和共艦進行令台灣感到擔憂的操練，包括逼近台灣24浬鄰接區。

國防部副部長柏鴻輝上週向媒體記者表示，台灣本已預期中國將增加軍事活動。路透社13日獨家報導，台美海軍4月曾在太平洋舉行未公開的聯合演習。

國防部昨晚指出，自昨天下午起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

而根據路透社，一名高階安全官員引述台灣蒐集到的情資指出，其中部分共機針對進入台灣海峽南部及台灣和菲律賓間巴士海峽的外國艦艇，進行模擬對艦攻擊。

中國國防部及國台辦沒有回應路透社的置評請求。

根據台灣政府報告，11日至12日間，台灣附近海域偵獲大約10艘包括巡防艦和海警船在內的共艦，部分逼近台灣鄰接區。

2名台灣官員告訴路透社，中國通常一次只會派遣4艘左右的船艦擾台。由於涉及敏感議題，兩人都拒絕透露姓名。

上述高階安全官員表示：「自4月下旬以來，他們變得越來越挑釁。」

台灣政府報告顯示，自4月下旬以來，包括共軍殲-16和殲-10戰鬥機在內，曾有數十架次共機飛越海峽中線，其中一些在鄰接區附近盤旋，遭防空雷達偵獲，並被台灣空軍驅趕。

國防部官員本週舉行記者會時表示，台海周邊海域、空域動態，國防部都有密切掌握。

國防部發言人孫立方指出，「國軍不是在台海區域的麻煩製造者，也不會去做任何的挑釁行動」，「任何的挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130515