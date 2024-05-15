藍批錯誤政策全民用肺發電 綠：空污排放減幅達4成

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（中央社記者王承中、林敬殷台北15日電）國民黨書記長洪孟楷今天表示，民進黨緊抱非核神主牌，讓火力發電火力全開，全民繼續用肺發電。民進黨團副幹事長洪申翰指出，蔡政府執政以來，不斷改善空污排放，獲致相當大的成果，相較2015年，去年台電火力電廠空污排放減幅高達4成。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委李彥秀、黃健豪、廖偉翔等人，今天在立法院國民黨團召開「空污！中風！癌症！錯誤的能源政策還要付出多少人命的代價？」記者會，呼籲即將上任的賴政府，修正錯誤的能源政策，降低空污，保護民眾身體健康。

洪孟楷指出，民進黨執政8年，錯誤的能源政策，讓民眾的身體健康付出代價，目前的能源政策，火力發電會在2025年達到最高峰，全台將近8成以上的發電是採火力發點，而火力發電產生的空污，有可能造成中風、癌症，這是血淋淋的事實。

洪孟楷表示，國民黨團在520前夕要再次向總統當選人賴清德喊話，蔡政府2025能源轉型配比跳票，做不到就是做不到，要盡速修正、懸崖勒馬、回頭是岸，趕快修正錯誤的能源政策，降低空污，保障人民健康。

洪孟楷強調，民進黨至今還緊抱非核家園神主牌，但在綠能短時間無法達標的狀況下，面對缺電、限電問題，只好讓火力發電廠火力全開，讓全民繼續用肺發電。請即將上任的賴政府，正視能源問題，這也是國民黨團要求賴清德到立法院國情報告，交代能源政策到底要怎麼做。

黃健豪透露，2016年健保支出的肺癌醫療花費是新台幣110億元；2021年、2022年，肺癌的健保支出已達220億元，沒有一個癌症像肺癌躍升的比例這麼高，花這麼多錢，但肺癌的死亡率持續高居癌症死亡率的第一名。到底要如何解決空污，這是人命關天的問題，希望具有公衛背景的賴清德上任後，能從專業角度出發，徹底為全民解決空污問題。

廖偉翔提到，台大公衛學院發現，居住地區的PM2.5平均濃度，如果30年來每立方公尺增加10微克，將會提升罹患肺腺癌風險，機率高於每天抽1包菸的人，呼籲即將執政的賴政府，檢討錯誤的能源政策，還要用對非核家園的幻想，犧牲全民的健康嗎。

李彥秀談及，根據國衛院報告指出，慢性阻塞肺病、心臟病、中風及糖尿病，都與空污的PM2.5息息相關，而世界各國都已經討論是否要以核能做為國家用電需求，賴清德即將就任總統，請問賴清德要全民付出多少的健康代價，才願意調整錯誤的能源政策，將提案擴大在空污嚴重地區的癌症篩檢。

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民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰回應，國民黨團今天這場記者會，等於間接肯定蔡政府這幾年火力電廠降空污的能源政策。

洪申翰說明，空污確實會對健康帶來威脅，因此，蔡政府執政以來，不斷在改善空污排放，也獲致相當大的成果。相較於2015年，去年台電火力電廠空污排放減幅高達4成，這樣的減幅非常大，反觀馬政府執政時期，空污居高不下，顯見民進黨執政在減少空污排上的努力，比國民黨執政更好。（編輯：張若瑤）1130515