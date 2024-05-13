藍批8年執政空轉內耗 綠：不必情緒性攻擊

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（中央社記者王承中、林敬殷台北13日電）國民黨團今天召開記者會指出，蔡政府執政8年讓台灣空轉消耗，呼籲即將上任的賴政府不要「蔡規賴隨」。民進黨團幹事長吳思瑤表示，多份民調顯示，總統蔡英文8年執政成績有目共睹，在野黨應有雅量給予肯定，情緒性攻擊大可免了。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄等人，今天在立法院國民黨團召開「蔡英文執政八年總檢討：民生經濟全面倒退，平民百姓苦不堪言」記者會，呼籲520即將上任的賴清德政府，對蔡政府執政8年一筆爛帳，千萬不要「蔡規賴隨」，要拿出福國利民政策，才是治理國家的正道。

洪孟楷指出，沒有人願意看到台灣空轉消耗，執政黨必須要拿出更好的辦法和策略來帶領國家，有過就要改，這是國民黨團一貫立場；蔡總統2016年勝選時，曾勉勵民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但過去8年在立法院，只看到民進黨以多數暴力凌駕一切，要過的法案全都強渡關山。

洪孟楷表示，蔡政府過去也端出9項司法改革主張，並且具體承諾由總統親自主導，也因此贏得第2任選舉。但根據民意基金會的民調顯示，司法改革仍是民眾最不滿意的首位，不滿意度高達54.6%；蔡政府和未來的賴政府，難道還要跟民意作對，強推「廢死」。

洪孟楷指出，攸關人民生活的經濟問題，有將近一半的民眾不滿意蔡政府拚經濟成效。過去8年，家庭貧富所得差距高達66.9倍，蔡政府讓台灣社會更M型化，唯一蓬勃發展的產業只剩下「詐騙產業」，政府打詐不力，越打越詐。

洪孟楷表示，國民黨團呼籲賴政府，上任後第一件事，要拿出具體辦法全面阻詐、打詐、滅詐，請不要再拿出空而不實的口號，請用具體行動，整合包括NCC、數發部、金管會、警政署，從源頭打擊、源頭制止、源頭管理。

洪孟楷指出，國民黨團決議不參加520就職典禮，但不代表杯葛。國民黨團尊重民意、尊重民選總統，預祝就職典禮順利圓滿；國民黨團立場就是國家至上、人民優先，總統府與立法院的距離，取決於賴清德與民意的遠近。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，最近多份民調都顯示，蔡總統卸任前的滿意度，與前總統馬英九卸任前相比，蔡總統都比馬英九高出許多，顯示蔡總統8年執政成績，有目共睹。

吳思瑤說，在野黨應該有雅量，給予蔡總統應有的肯定，及公允的評價，情緒性的攻擊，大可免了。（編輯：林克倫）1130513