傳蔡總統將特赦扁 國民黨團：應先讓陳水扁認罪

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（中央社記者王承中台北7日電）媒體報導，總統蔡英文總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，特赦是總統權責，但全民要的是真相，應讓陳水扁承認犯行，並把審理中的案件三審定讞，有清楚明白的交代，否則只會讓人覺得是便宜行事。

外傳蔡總統已決定520卸任前特赦陳水扁，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長許宇甄、羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

針對特赦陳水扁，洪孟楷指出，特赦是總統權責，但在特赦前應向全民說明，陳水扁相關罪行是否已經承認，且審理中的案件應先三審定讞，不是一紙特赦就可以一筆帶過，全民要的是真相、事實。

洪孟楷表示，目前陳水扁有已定讞的案件，也有還在進行中的案件，如果總統一紙特赦就可以把已經定讞跟未定讞的案件全部一筆勾消，全民將無法了解真相，這是蔡總統無法迴避的責任。

洪孟楷也質疑，蔡總統過去8年都沒有特赦陳水扁，結果選在卸任前特赦，這是在賣人情，還是有什麼樣的事情，不得而知。全民要的是真相，應讓陳水扁承認犯行，並把審理中的案件三審定讞，有清楚明白的交代，到時要特赦再特赦，否則只會讓人覺得是便宜行事。

羅智強指出，憲法規定總統可以對已定讞的判決進行特赦，蔡總統如果要特赦陳水扁，應先說明清楚，要特赦陳水扁哪部分的罪。且陳水扁現在以身體健康為由，無限期保外就醫，導致很多訴訟都被迫停下，這些訴訟是否可以開始繼續進行。

羅智強表示，是否特赦是總統職權，但人民心中的疑惑必須要解答，要不要先叫陳水扁回去面對官司。（編輯：蘇龍麒）1130507