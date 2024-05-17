520就職典禮在即 印度：盼續推文化經貿交流

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（中央社記者林行健新德里17日專電）第16任總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴將於5月20日就職，印度政府表示，將與台灣繼續深化在文化、科學、經貿等多方面的交流。

第16任總統及副總統選舉1月13日完成，將於5月20日舉行就職典禮，來自邦交國及非邦交國的政要共73團、近700人，已經或即將到台灣表達祝賀。

中央社記者今天下午在印度外交部例行記者會上詢問，印度是否派團赴台參加就職典禮，以及印度對台灣新政府有何期望。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）說：「印度與台灣有許多進行中的交流，涵蓋文化、經濟、貿易、投資、科學等領域，我們會繼續推進這些交流。」

賈斯瓦未答覆印度是否派團訪台，但一名要求不具名的印度外交官在記者會後表示，印度在台灣設有印度台北協會，將由駐台人員參加相關活動並轉達祝賀之意。

另一方面，觀察人士指出，印度為期6週的全國大選正如火如荼進行中，選情漸趨激烈，印度不論執政黨或在野黨，都很難有人可抽身訪台。

在2016年的第14任總統、副總統就職典禮，印度是由執政黨「印度人民黨」（BJP）的涉外事務召集人喬里（Vijay Jolly）及印度駐台代表趙志恆（Manish Chauhan）出席。

在2020年的第15任總統、副總統就職典禮，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情肆虐，未邀請外國來賓訪台，印度有2名印度人民黨籍下議院議員以錄製影片方式表達祝福。（編輯：郭中翰）1130517