王美花告別43年公務生涯 期許經濟部團結迎接挑戰

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（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部今天替部長王美花舉辦歡送會，王美花表示，公務生涯長達43年，很高興和大家共同克服許多難題，不僅穩健台灣供應鏈生態、促進南北全面發展，也提高台灣國際能見度，期許經濟部大家更加團結，迎接未來挑戰。

經濟部下午舉辦模範公務人員、優秀人員表揚大會，隨後替王美花和次長曾文生舉辦歡送會。由於王美花為首位從智慧局長升任的經濟部長，智慧局也特別準備舞蹈表演，炒熱現場氣氛。

王美花致詞表示，公務員生涯長達43年，其中擔任經濟部次長、部長時間長達8年。她回顧，經濟部從疫情期間推動口罩、防護衣、護目鏡等生產，以及推動台商回台等三大方案，目前累計投資額達新台幣2.2兆元，穩健台灣供應鏈生態，也讓台灣經濟從北到南全面性發展。

她說，現在股市站上2萬1000點，台灣半導體、伺服器在全世界占有一席之地，除了國內民主自由制度，更重要的是，台灣產業發展也增加國際關注度。

王美花提到，有媒體報導，在她的促成下，台積電捐增3項高階設備給工研院，推升台灣新創或IC設計業者。她也謙虛表示，這是她個人對台灣半導體產業小小的幫忙。

此外，王美花分享影響公務生涯最重要的2件事。首先是大學老師曾說，許多德國、日本名校法律系學生畢業後進入公務系統服務，法律人可以在公務系統做很好的貢獻，這對國家非常重要。

第2，她進入經濟部後2度赴日本受訓，受訓期間深刻感受到日本公務員認真敬業的做事態度，也影響日後的公務生涯。

王美花表示，經濟部是非常棒的團隊，雖然礙於政治因素，台灣無法參加很多國際會議，但仍可透過雙邊會議、合作以及線上交流與國際社會互動，並掌握國際脈動。

她最後勉勵大家要更團結，透過經驗分享、交換意見，來累積知識，並提升自身實力，尤其台灣現在國際地位非常高，當國際人士與台灣人互動時，也會想了解這個人的文化和素養。（編輯：張均懋）1130517

經濟部17日下午在部內大禮堂為部長王美花（前右3）、政務次長曾文生（前右2）舉辦惜別歡送會，與會眾人合影留念。中央社記者張新偉攝 113年5月17日