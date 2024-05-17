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「星星之火3」探討AI對新聞業衝擊 18日公視首播

2024/5/17 13:24
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（中央社記者王心妤台北17日電）蕭同茲先生文化基金會推出公益紀錄片「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光！」明天早上10時將在公視主頻道首播，分享AI（人工智慧）對新聞產業的衝擊與影響。

蕭同茲先生文化基金會發布稿指出，AI可以是新聞人的超級助理，可蒐集整理資料、快速產出新聞內容、整合文字及影音、針對不同受眾客製化不同新聞內容及形式，但AI助力下，資訊創造和擴散速度加快，大量真假難辨的資訊自由流通，讓新聞的真實性遭到前所未有的危機。

片中拜訪第一線新聞人跟AI意見領袖，包含數位時代總編輯王志仁、人工智慧學校秘書長侯宜秀、中央通訊社副社長陳正杰、ETtoday總編輯林妏純、聯合報執行董事項國寧等人，盼在AI浪潮席捲之際，記錄當下對新聞未來樣貌的想像，及對新聞本質的思索與堅持。

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侯宜秀表示，AI會改變人對世界的認知，但不會改變人對真實的追求，「新聞若是專注在真實的內容，那這就是它跟其他內容的界線，我覺得新聞產業會被重新定義，真實性會是它非常重要的核心。」

台灣事實查核中心董事長羅世宏表示，AI無法取代優質的媒體，「包括調查報導、現場採訪、第一手資訊來源及感動人心有溫度的內容，這些是AI無論怎樣進化都無法取代的。」人跟AI的合作會是個過程，而目的是生產更好、更有助於公共利益跟公共價值的內容。1130517

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