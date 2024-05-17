告別40年監理生涯 黃天牧：盼金管會更有韌性迎挑戰

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會主委黃天牧將卸下4年主委職務，告別40年金融監理生涯。他今天在歡送會表示，希望未來金管會更有韌性面對挑戰、更加強組織協調合作，有更具國際觀的視野規劃金融監理政策。

新內閣將於5月20日上任，黃天牧在內部歡送會透露心中充滿不捨，心情如「恰似你的溫柔」歌詞，「難以開口道再見，就讓一切走遠」，並罕見落淚。

黃天牧說，有人說過人生最大的幸福有2種，一種是一件事情做了1年、10年，直到40年，仍覺得這是自己要做的事，另一種是當自己在做這些事的時候，一轉身發現有很多人與自己同行，他對金管會職員多年來一起為台灣金融市場的努力感念在心。

黃天牧指出，金融監理工作絕對不雲淡風輕，在承平時期，金融市場穩定、資本市場運作正常，社會不會感受到金融監理的貢獻及努力；但當重大金融問題或危機發生，導致金融市場紊亂不安或消費者、投資人權益受重大影響，金融監理人員往往會因無法預為防範或妥善處置金融問題，承受社會嚴厲的批判及抨擊。

黃天牧感性表示，監理官的宿命是，金融監理的成功是隱性的、失敗卻是外顯的，評估金融監理績效不對稱的特質，在國際間是共同的現象，金融監理官之所以仍願投入這份高度專業及壓力沉重的工作，都是使命感及榮譽心所致。

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他希望經過4年改革後，未來金管會有更堅實的集體韌性面對挑戰、組織文化更加強協調合作，有更具國際觀的視野規劃金融監理政策。

黃天牧說，在4年主委任期間，他秉持「不畏懼、不討好、當仁不讓、為所當為」的信念推動政策，回想40年前踏入財政大樓時的生澀，20年前進入板橋車站大樓時的期待，整整40年金融監理生涯，如今「山頭斜照卻相迎，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。（編輯：翟思嘉）1130517