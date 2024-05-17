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FIFA全球大會 巴勒斯坦足協呼籲將以色列停權

2024/5/17 19:57
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（中央社曼谷17日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）今天在泰國曼谷舉行全球代表大會（FIFA Congress），巴勒斯坦足球協會（PFA）呼籲國際足總立即將以色列停權，使加薩走廊的戰爭成為大會焦點。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）於曼谷的全球代表大會指出，國際足總將參考獨立的法律諮詢意見，來衡量巴勒斯坦方面的要求。

巴勒斯坦足球協會和相關支持方盼望，大會能立即投票表決是否將以色列停權，這項提議獲得亞洲足球聯盟（AFC）支持，巴勒斯坦也是AFC成員之一。

法新社報導，以色列方面則稱這項停權提議「憤世嫉俗」。

不過英凡提諾表示：「國際足總即起將委託獨立的法律專家，來評估巴勒斯坦足球協會提出的3項請求，並確保國際足總的地位及規範是以恰當的方式應用。」

英凡提諾還提到：「由於情況急迫，國際足總理事會（FIFA Council）將於今年7月20日之前召開特別會議，審議評估結果並做出適當決定。」

加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭始於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊，當時有超過1170人死亡。

以色列之後展開報復攻勢，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部指出，以軍迄今已造成加薩走廊至少3萬5233人喪命，其中大多是平民。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130517

#FIFA
#巴勒斯坦
#以色列
#以哈戰爭
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