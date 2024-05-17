蒲亭稱台灣屬中國 陸委會：無法改變兩岸互不隸屬

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（中央社記者謝怡璇台北17日電）俄羅斯總統蒲亭訪問中國期間稱台灣是中國一部分，陸委會今天表示，中共近年在國際間推動片面界定的「一個中國原則」，企圖消滅中華民國，只會加深台灣人民的反感，無助兩岸關係正向發展，也無法改變兩岸互不隸屬的客觀事實。

針對中俄元首昨天會晤並簽署聯合聲明稱「台灣是中國不可分割的一部分」等內容，陸委會發布新聞稿表達嚴正抗議與譴責。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬是台海現狀。中共近年在國際間推動其片面界定的「一個中國原則」，企圖消滅中華民國，只會加深台灣人民的反感，無助兩岸關係正向發展。

陸委會進一步強調，世界各民主國家本於其對公平正義與普世價值的理解，也對兩岸關係有獨立判斷並形成各自對中政策，「中共夥同威權國家企圖矮化台灣，將中華民國『去主權化』的操作絕對不會得逞」。

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陸委會說明，台灣位居印太區域面對威權擴張的前沿，在地緣政治與全球產業供應鏈扮演關鍵角色，受到國際社會重視，政府守護中華民國主權與民主自由體制的立場日益堅定，不會在壓力下屈服，未來仍將深化與理念相近國家合作，共同遏阻威權國家挑戰以規則為基礎的國際秩序，維護台海及區域和平穩定。

外交部今天發布新聞稿表示，蒲亭（Vladimir Putin）在北京與中國國家主席習近平會晤並簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，妄稱俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動。（編輯：周慧盈）1130517