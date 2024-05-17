清大生實習發現國寶級人獸形玉玦 5/18起花蓮展出

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）清華大學學生林嘉樂、利恩得今年1月參加花蓮考古博物館實習，發現不到3公分的國寶級人獸形玉玦，各界敲碗希望展出，18日趁著二館開幕，這塊人獸形玉玦將首度亮相。

林嘉樂、利恩得今年寒假參加花蓮考古博物館實習，1月31日在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦，高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，推測是距今2700年前的史前文物。

花蓮考古博物館長溫孟威指出，按照表面斑紋，確認是來自花蓮的豐田玉，人獸形玉玦因為稀珍且昂貴，有特殊身分的人才能擁有，考古界稱為「威望商品」，在全台出土約40件，花蓮共5件。

女大生發現人獸形玉玦消息傳出，花蓮考古博物館天天有人詢問，想親眼目睹。溫孟威說，「工作人員被問到耳朵長繭」但一館空間有限，且特展早在1年前排定，沒有空間展出。

花蓮縣文化局整修豐裡村一處日治時期留下的移民指導所，開設花蓮考古博物館二館，將於明天正式開放。

溫孟威說，趁著二館開幕，首檔特展「112年考古出土文物整飭成果展」，高人氣的人獸形玉玦將首次對外亮相，其他文物包括崇德遺址出土距今約1000年鐵器時代的鐵刀、上美崙2號遺址出土距今3000到2200年的新石器時代陶器等作品。

配合考古博物館二館開幕，18、19日舉辦集章送小禮物活動，希望連結一、二館，讓民眾走進壽豐鄉豐田地區，了解考古館調查工作，進行一趟深入的文化旅遊。（編輯：黃世雅）1130517

花蓮縣文化局整修豐裡村一處日治時期留下的移民指導所，打造花蓮考古博物館二館，18日國際博物館日將正式開幕，讓民眾走進壽豐鄉豐田地區，了解考古館調查工作，活化地方文化資產。中央社記者張祈攝 113年5月17日