清大2學生花蓮考古實習 眼尖發現國寶級人獸形玉玦

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得參加花蓮考古博物館實習，昨天在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦，館長溫孟威笑稱，比中樂透還難。

林嘉樂、利恩得選修考古相關課程，利用寒假到花蓮考古博物館實習2至3週，協助整理、量測標本、導覽等館內日常工作。

實習學生昨天前往北三棧考古遺址，在一處休耕的私人農田進行地表遺址踏查，林嘉樂、利恩得在農田表面發現人獸形玉玦。

館方人員將這塊人獸形玉玦帶回清理，推測是距今2700年前的史前文物，高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，不過頭部毀損。

花蓮考古博物館長溫孟威指出，這處農地還有農耕行為，過去多次踏查發現不少玉器，首次發現人獸形玉玦，很多考古人員入行數10年都不一定能碰到，2名女大生第一次踏查就發現，這機率堪比中樂透。

溫孟威指出，這塊人獸形玉玦與被指定為國寶的卑南遺址人獸形玉玦，同樣都屬人形裝飾的玉飾品，按照表面的斑紋，確認是來自花蓮的豐田玉，有趣的是，胸口有鑽洞，推測因為珍貴稀有，受損後也捨不得丟，改做項鍊配戴。

溫孟威說，豐田玉製作與使用是花岡山文化重要特徵，距今約3500年至2200年前，一群在奇萊平原生活的人群，掌握豐田玉材料及製作技術，甚至交易到全台、越南及菲律賓等國。

他指出，人獸形玉玦因為稀珍且昂貴，有特殊身分的人才能擁有，因此考古界稱為「威望商品」，在全台出土約40件，花蓮連同這件共5件，未來都會展示在花蓮縣考古博物館。（編輯：黃世雅）1130201