大坌坑文化台灣最早新石器人群 北埔村8成保存完整

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣新城鄉北埔村一處工地，發現少見的大坌坑文化層，是台灣最早的新石器時代人群，年代涵蓋距今6000年至4300年，全台被發現地點不超過30處，花蓮僅3處。

花蓮縣政府文化局指出，大坌坑文化是台灣年代最早的新石器時代文化，範圍涵蓋台灣、澎湖，最有名的遺址位置在台南南科地區，有一塊完整大坌坑文化。

文化局指出，花蓮的大坌坑稍晚於西部，定年在5000至4000年前，目前推測大坌坑人應是來自海外，是一群帶著成熟製陶技術的海洋民族，晚期也發展出製造玉器、生產農業技術的人群。

文化局表示，大坌坑人多分布於台灣濱海，在台灣落地生根、開枝散葉，除了是台灣最早的新石器時代人群，也是目前學界公認最早的「南島語族」。

目前花蓮在豐濱鄉港口部落、壽豐鄉月眉村及新城鄉北埔村都有發現大坌坑文化層，其中北埔村施工基地面積約1500坪，考古專家評估，大坌坑文化層8成以上保存良好。

花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地發現花岡山文化及大坌坑文化層，保存完整，無黨籍花蓮縣議員楊華美（左）2日邀集相關單位會勘。中央社記者張祈攝 114年4月2日

文化局指出，花蓮港口、月眉文化層面積不輸北埔村，只是尚未完整評估。

文化局長吳勁毅接受媒體聯訪說，北埔村合署辦公基地不在過去已知遺址範圍，因刨除過程中發現陶片，引起關注，原以為水泥房下應都被挖過，結果發現僅戶政事務所下方有被擾動，消防分隊、派出所下方都是完整的。

新城鄉北埔村這處戶政、警察及消防聯合辦公廳舍施工基地，最淺文化層頂部距離地表僅40公分，接連發現花岡山文化的甕棺、大坌坑文化的篦劃紋的口緣陶片等。

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其中，在距離地表約1.5公尺處，發現較多遺物，陶片以繩紋陶為主，採集到數件篦劃紋口緣、肩部，這些都是大坌坑文化標準特徵。

經專家學者評估北埔考古遺址價值，認為就「稀有性」而言，大坌坑在花蓮或台灣都不常見，足見遺址有一定重要性；且這處大坌坑文化層8成以上保存完整，遺物豐富且特徵明顯，足以代表花蓮新石器時代早期人類生活梗概，文化資產價值相當重要。（編輯：陳仁華）1140402

花蓮新城鄉北埔村一處工地發現少見大坌坑文化層，最淺文化層頂部距離地表僅40公分，接連發現大坌坑文化的篦劃紋的口緣陶片等。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月2日

花蓮新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓動工拆除過程中發現史前陶片遺物，停工試掘再出土2具甕棺（圖）等。專家指出，甕棺是花岡山文化的特殊文化形式。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年4月2日