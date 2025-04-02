大坌坑文化台灣最早新石器人群 北埔村8成保存完整
（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣新城鄉北埔村一處工地，發現少見的大坌坑文化層，是台灣最早的新石器時代人群，年代涵蓋距今6000年至4300年，全台被發現地點不超過30處，花蓮僅3處。
花蓮縣政府文化局指出，大坌坑文化是台灣年代最早的新石器時代文化，範圍涵蓋台灣、澎湖，最有名的遺址位置在台南南科地區，有一塊完整大坌坑文化。
文化局指出，花蓮的大坌坑稍晚於西部，定年在5000至4000年前，目前推測大坌坑人應是來自海外，是一群帶著成熟製陶技術的海洋民族，晚期也發展出製造玉器、生產農業技術的人群。
文化局表示，大坌坑人多分布於台灣濱海，在台灣落地生根、開枝散葉，除了是台灣最早的新石器時代人群，也是目前學界公認最早的「南島語族」。
目前花蓮在豐濱鄉港口部落、壽豐鄉月眉村及新城鄉北埔村都有發現大坌坑文化層，其中北埔村施工基地面積約1500坪，考古專家評估，大坌坑文化層8成以上保存良好。
文化局指出，花蓮港口、月眉文化層面積不輸北埔村，只是尚未完整評估。
文化局長吳勁毅接受媒體聯訪說，北埔村合署辦公基地不在過去已知遺址範圍，因刨除過程中發現陶片，引起關注，原以為水泥房下應都被挖過，結果發現僅戶政事務所下方有被擾動，消防分隊、派出所下方都是完整的。
新城鄉北埔村這處戶政、警察及消防聯合辦公廳舍施工基地，最淺文化層頂部距離地表僅40公分，接連發現花岡山文化的甕棺、大坌坑文化的篦劃紋的口緣陶片等。
其中，在距離地表約1.5公尺處，發現較多遺物，陶片以繩紋陶為主，採集到數件篦劃紋口緣、肩部，這些都是大坌坑文化標準特徵。
經專家學者評估北埔考古遺址價值，認為就「稀有性」而言，大坌坑在花蓮或台灣都不常見，足見遺址有一定重要性；且這處大坌坑文化層8成以上保存完整，遺物豐富且特徵明顯，足以代表花蓮新石器時代早期人類生活梗概，文化資產價值相當重要。（編輯：陳仁華）1140402
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