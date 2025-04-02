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花蓮新城聯合辦公廳舍動工 發現史前大坌坑文化層

2025/4/2 16:43
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓去年底動工，拆除過程發現史前陶片遺物，經停工試掘出土2具甕棺等遺物。經專家確認，為花岡山文化及大坌坑文化層，佔基地面積8成，保留完整。

花蓮縣文化局去年12月底接獲民眾通報，北埔路上的合署辦公大樓工程基地，發現許多史前陶片遺物，包含1件劃紋陶片，經派員現勘評估，要求停工試掘，進行考古價值評估。

花蓮縣考古博物館典藏研究組長尹意智指出，共進行4條探溝、2個考古試掘探坑，在地表下方約1公尺，發現大量表面磨平的陶片，是距今2000年的花岡山文化層特徵；1.5公尺下方出現有繁複的劃紋的陶片，推測是距今4000年的大坌坑文化層，是台灣發現最早的新石器時代文化。

考古團隊在北埔派出所舊址、消防隊前基地進行考古探坑挖掘，陸續發現3具甕棺。尹意智說，甕棺是花岡山文化的特殊文化形式，將遺體放置甕棺內下葬，且這次發現位置密度很高。

尹意智說，根據團隊試掘，最淺在地表40公分就進入文化層頂部，最深要2.5公尺才能碰到，顯示原地形為沙丘，雖過去有建物存在，但大部分地層保留完整。

花蓮縣文化局長吳勁毅說，只有戶政事務所舊址下方有被擾動較明顯，基地面積約8成面積文化層保留完整，其中大坌坑文化層範圍推測涵蓋基地，完整性可能是東部第一，對考古學文化是重要發現。

吳勁毅說，現場考古遺址文化價值、分布狀況都掌握了，接下來進入文化審議程序，將由文化資產審議會與開發單位討論現地保存、變更設計可能性，若確定走不通，才會以搶救發掘，一層一層把文化層整理出來後，讓工程可以進行。

無黨籍花蓮縣議員楊華美今天邀集相關單位現勘，附近居民對於村落鬧區有這麼遺址都感到很驚訝，紛紛前來關心。楊華美說，透過專案會議，集結民眾、施工單位的意見，完整的大坌坑遺址非常珍貴，工程應審慎評估。

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花蓮縣消防局指出，在兼顧救災救護需求，廳舍必須設置在北埔村內，目前附近沒有更合適的地點，從現實面考量，若要另覓地點，要進行花東基金計畫變更、找地涉及都市計畫問題，保守估計至少要5至10年，仍會尊重審議委員會最終決定。

新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所相鄰在北埔路，因建物老舊、空間不足，獲中央花東基金補助新台幣2.8億元，總工程經費3.5億元，去年12月動工興建地上三層、地下一層樓的合署辦公室，總面積約1500坪，其中包含花蓮唯一設在地下室的災害應變中心。（編輯：林恕暉）1140402

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