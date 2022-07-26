中山大學旁疑發現史前陶片 文化局：調查採集判讀

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）中山大學仁武校區正在施工，但場址外曾發現史前陶片等物。高雄市文化局表示，工程環評階段已委託考古調查，至於場址外已發現的陶片，調查採集碎陶片作為考古學者的判讀標本。

國立中山大學18日獲教育部同意新設醫學院，19日於占地約24公頃的仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，預計明年12月底完工啟用。

不過文化資產研究者楊吉壽今天接受媒體聯訪表示，中山大學仁武校區附近有發現甕、手環、飾物等碎陶片，零散分布很廣，有可能是平埔族遺址。

楊吉壽說，他追溯一些圖鑑比對，認為這些陶片可能跟蔦松文化有關，但仍要專家學者進一步調查為準。高雄此前還沒有發現這麼大的遺址聚落，呼籲市府文化局介入調查、中山大學停工，以免工程挖壞文物。

文化局接受中央社記者訪問表示，中山大學籌設仁武校區案基地位在高雄市仁武區西營區舊址，此案在民國107年環評階段時，已委託考古學者進行調查，有在場址外的南、西側發現一些史前陶片，不過零碎且數量不多。

文化局表示，由於分布地點已經過現代開發，有使用非當地原生、由別處移來用置換的外地土壤（客土），在外來土壤混雜下，陶片有可能是二次堆積而來。

文化局說，場址外未開發部份雖採集陶片，可能為客土二次堆積或地層暴露，後續如有施工應隨時監看確認。至於已發現的陶片，調查採集碎陶片為考古學者採集判讀標本。

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考古調查並指，仁武校區場址內則無人類史前或歷史時期文化遺留存在，工程對文化資產保存沒有影響，最後通過環評審查。

不過文化局慎重起見，仍要求開發單位依文化資產保存法規定，土地後續開發期間，如發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值建造物、疑似遺址或具古物價值者，須立即通報或停止工程及開發行為。中山大學則表示，一切均會依照相關法規配合辦理。（編輯：郭諭儒）1110726