宜蘭農校遺址考古 研判發現全台第7件金鯉魚

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）國立宜蘭大學電資學院擴建工程基地內的考古發掘已進行2年，考古公司近期在6個墓葬發掘出1件陪葬品，與文獻所述宜蘭獨有的「金鯉魚」極為相似，研判為全台第7件「金鯉魚」。

宜蘭縣文化局表示，大正15年（公元1926年）「宜蘭農林學校」建校時發現史前文化遺跡，命名為「宜蘭農校遺址」。宜蘭大學於民國89年至96年間，進行興建工程施工時，出土史前建築結構、墓葬及灰坑等，並伴隨出土各式陶、石、金屬、骨及貝類等文化遺物。

經年代檢測與遺物類型判定，屬於十三行文化舊社類型的考古遺址，使得發現於日治時代因校舍多次修改建而被認為「舊跡不存」的「宜蘭農校遺址」得以重現於世人眼前。

文化局指出，宜蘭縣先前出土6件「金鯉魚」，3件來自礁溪鄉淇武蘭遺址，3件來自宜蘭農校遺址，在2處遺址中各有2件狀態良好且形體完整，因此登錄為一般古物。

至於近期在「宜蘭農校遺址」發現的「金鯉魚」，發掘單位會針對這次的考古成果做出報告並評估所有出土文物價值，若具有價值就會登錄為古物，並不僅限於「金鯉魚」。

縣府也規劃一系列教育推廣活動，縣長林姿妙今天到場鼓勵參與活動的羅東高中師生同時慰勞考古團隊，並致贈書籍「噶瑪蘭舊社路徑」，期許發掘成果讓大眾更深入瞭解噶瑪蘭文化對於宜蘭歷史的重要性。

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根據國家文化資產網資料顯示，魚形金屬編物俗稱「金鯉魚」，為噶瑪蘭族特有文物，極具有代表性，目前僅見於墓葬內，顯示為貴重物品及當時生活富庶。

「金鯉魚」為噶瑪蘭人極為珍視的裝飾品，掛於眉頭與前胸，以金屬細絲線編折纏繞成魚形，工藝特殊，顯現噶瑪蘭人當時的藝術造詣及科技水準甚高。宜蘭農校遺址出土的「金鯉魚」為最大最完整者，目前全國出土僅6件且僅在宜蘭發現，極具珍貴稀有性。（編輯：方沛清）1110618