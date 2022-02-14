網紅下架霞喀羅古道淨山影片 誤清歷史文物已歸位

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YouTube頻道「不只是旅行」組團帶粉絲到新竹霞喀羅古道淨山，卻誤把歷史遺跡酒瓶當垃圾打包帶走而惹議。（圖取自不只是旅行YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）YouTube頻道「不只是旅行」日前組團赴霞喀羅古道淨山，卻誤把酒瓶古物當垃圾打包。昨晚2名主持人再次發布聲明，反省事前未做足功課，強調日治時期酒瓶皆已放回原處，並下架這部爭議影片。

「不只是旅行」頻道主持人Celine與Cynthia日前組團發起活動，前往新竹霞喀羅古道淨山，並清出130公斤的垃圾。淨山影片在2日推出後，有眼尖網友發現，她們把沿線「馬鞍駐在所」遺址中日治時期酒瓶文物也當成垃圾清走，引起登山圈、考古界討論，指正不應該把歷史文物丟掉。

Celine與Cynthia昨晚在臉書發布聲明，再次致歉並誠心悔過，並附上酒瓶歸位照片：「那些我們帶走的酒瓶中，屬於日本時期文物的部分沒有被丟掉，目前已經放回到馬鞍駐在所。」這部淨山影片也在聲明發出時同步下架。

Celine與Cynthia表示，請教在地的「養老文化生態發展協會」後得知，馬鞍駐在所的酒瓶多為2年前，林務局從白石駐在所清運至馬鞍駐在所的台製酒瓶和保力達等現代垃圾，因人力有限的關係，才先將無法直接帶出去清掉的部分垃圾遺留在那邊。

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聲明指出，那天帶下山的幾十個酒瓶當中，有個位數是日本酒瓶，Celine與Cynthia很感謝協助清運垃圾的「養老文化生態發展協會」細心檢查，有將挑出的日本酒瓶放回馬鞍駐在所原本的地方，也讓她們還有機會補救犯下的錯。

Celine與Cynthia承諾，無論未來是否還有淨山、淨海活動，她們都會更確實做好「了解目的地及其歷史和文化意義」的功課，記取教訓。最後也感謝所有人的指正，「也謝謝大家跟我們一樣在乎山林，希望我們都能藉由這次機會讓台灣的山林有更完整、不被破壞的環境。」（編輯：張雅淨）1110214