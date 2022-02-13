網紅淨山誤清霞喀羅古道文物 清運夥伴稱已放回

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YouTube頻道「不只是旅行」組團帶粉絲到新竹霞喀羅古道淨山，卻誤把歷史遺跡酒瓶當垃圾打包帶走而惹議。（圖取自不只是旅行YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）YouTube頻道「不只是旅行」組團帶粉絲到新竹霞喀羅古道淨山，卻誤把歷史遺跡酒瓶當垃圾打包帶走而惹議。2名主持人致歉。清運夥伴表示，老酒瓶已安置、放回比較隱密地方了。

「不只是旅行」是由Celine與Cynthia等2名女生主持的YouTube頻道，主打登山、戶外活動主題。她們在2日發表的「台灣山林有多髒？我們在山裡撿了超過100公斤的垃圾！」影片卻引發爭議。

在影片中，Celine、Cynthia與登山團「台灣368」合作，開辦霞喀羅古道淨山旅遊團，召集多名山友前往新竹霞喀羅古道，聲稱希望透過這次活動，讓大家更重視環境保護與永續。

一行人把沿線「馬鞍駐在所」遺址的眾多酒瓶，當成垃圾清下山，一共撿了130公斤的垃圾，並找8名嚮導幫忙揹垃圾。影片上傳後，在登山界引起譁然。

有網友眼尖，在影片下留言指出，「那堆酒瓶大部分是駐在所的遺跡，是先人在那裡生活的證據，有些喜愛探究早期文化的登山人是會專程去探訪的，霞喀羅、八通關、能高沿路的駐在所都是這樣，大家有默契就是讓這些早年的物品留在原地不去動它」。

不過，也有網友認為，若是文史遺跡，政府應立牌公告，讓不知情人士得以分辨。

依據文化部國家文化記憶庫顯示，馬鞍駐在所位於養老山西稜小鞍部，泰雅族人將本區域稱為Bawan，日人音譯為馬鞍。馬鞍駐在所範圍內，可發現日治時期與戰後時期的酒瓶並存。

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引發爭議後，Celine與Cynthia緊急在YouTube、臉書（Facebook）發出聲明致歉，表示在淨山前不夠了解霞喀羅古道的歷史，做出不尊重當地文化遺跡的行為深感抱歉，未來會改進，也會邀請各方專業人士一起探討這個議題。

至於酒瓶們下落，協助Celine與Cynthia清運淨山垃圾的「霞喀羅生態旅遊」也在臉書指出，「老酒瓶都收起來囉～～有紀念性的酒瓶我們沒有送資源回收噢。已經放回比較隱密的地方了」。（編輯：戴光育）1110213