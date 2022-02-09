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雪霸園區未經核准禁「炊煮」 登山勿擅用卡式爐

2022/2/9 19:24（2/9 19:36 更新）
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雪霸國家公園管理處9日表示，雪霸園區內禁止事項規定中，原「野炊」文字已修正為「炊煮」，遊客未經核准，禁止使用卡式爐、瓦斯爐具等炊煮行為，應於經申請核准之山屋、營地等場域才可進行炊煮。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月9日
雪霸國家公園管理處9日表示，雪霸園區內禁止事項規定中，原「野炊」文字已修正為「炊煮」，遊客未經核准，禁止使用卡式爐、瓦斯爐具等炊煮行為，應於經申請核准之山屋、營地等場域才可進行炊煮。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月9日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）雪霸國家公園管理處今天表示，為維護山林安全及環境，雪霸園區內禁止事項規定中，原「野炊」文字已修正為「炊煮」，遊客未經核准，禁止使用卡式爐、瓦斯爐具等進行炊煮行為。

雪管處今天發布新聞稿指出，「雪霸國家公園區域內禁止事項」規定經內政部公告修正後，其中有關「野炊」文字修正為炊煮，明確規範遊客於登山途中，不得擅用卡式爐、瓦斯爐具炊煮，應於經申請核准之山屋、營地周邊適當場域及合法露營區，才可進行炊煮行為。

雪管處表示，為避免炊煮行為損及其他遊客安全及對山林生態環境造成損害或影響，山友若未經核准於園區內升火、炊煮，可依違反雪霸國家公園區域內禁止事項裁罰新台幣3000元。

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此外，為避免遊客占用特定對象專用車位或任意停車，雪管處也增訂禁止占用特定對象專用停車位或於指定區域外停車的規定，並已於1月5日發布，遊客在雪霸園區內如占用婦女、身障等特定對象專用車位，將可開罰1500元。

雪管處也提到，因應山林開放及開放林道「管車不管人」政策，並在兼顧雪霸生態環境與遊憩品質原則下，通盤檢討修正「雪霸國家公園區域內禁止事項」相關規定，觀霧大鹿林道東線1月5日起，取消進入時間管制規定，藉由責任分明，提升民眾自主管理意識；至於腳踏自行車能否進入大鹿林道東線法案，仍尚待研議周延，依現行法規仍禁止腳踏自行車進入，籲請民眾切勿騎乘進入此路段，並留意後續修法動態。（編輯：卞金峰）1110209

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