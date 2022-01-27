九九峰制高點美景吸引人屬自然保留區 入山須申請

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山友分享九九峰制高點美景，吸引不少遊客想探訪，南投林管處27日提醒，此處為自然保留區受文資法保護，非屬一般登山休閒步道，民眾行前應向林務局申請，違者將開罰。圖為九九峰自然保留區部分範圍。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）山友分享九九峰制高點美景，南投林管處今天提醒，此處為自然保留區受文資法保護，且地形陡峭，非屬一般登山休閒步道，民眾行前應向林務局申請，違者最高罰15萬元。

山友近日透過網路分享九九峰制高點美景，吸引不少遊客想探訪，林務局南投林區管理處今天發布新聞稿指出，登山路線位於「九九峰自然保留區」，民眾應至「林務局自然保護區域申請進入系統」網站申請，取得許可才能前往，違者可依文化資產保存法開罰。

南投林管處表示，九九峰自然保留區是九二一震後為保存崩塌斷崖特殊地景於民國89年5月22日公告設立，面積約1212公頃，涵蓋台中市霧峰區、太平區及南投縣草屯鎮、國姓鄉，讓地景、動植物不受人為干擾，並作為生態保育、科學研究、環境解說場域。

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南投林管處指出，民眾若因環境教育須進保留區，請於行前5天到60天至林務局網站申請，並隨身攜帶自然保留區進入許可證、身分證明以供管理單位查驗，提醒區內地形陡峭、逢強降雨或颱風易土石崩落，非一般登山休閒步道，民眾應評估風險並攜帶必要裝備。

林管處在自然保留區境界設告示牌，不定期與森林警察辦理九九峰自然保留區保育巡查，未經申請核可進入者將依文化資產保存法處新台幣3萬元到15萬元罰鍰，請山友務必遵守規定，以免觸法。（編輯：陳仁華）1110127