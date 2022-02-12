越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中12日電）近日山區居民、登山客反映，常有越野機車闖山林恐危害山林，甚至發生山難事故；越野機車愛好者則表示，期盼政府能闢設合法示範場地進行極限運動，「別讓愛好者像小偷一樣」。

行政院民國108年宣布國家山林解禁，加上受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國旅趨於熱門，登山活動盛行，不少極限運動愛好者，也開始在山林騎乘越野機車、嘗試挑戰，卻也衍生不少問題。

台中市和平區環山部落與馬武霸山，近日因越野機車帶來噪音問題，居民研擬禁止越野機車進入。另外，南投縣埔里鎮的蜈蚣崙山，近年成為越野機車玩家挑戰的路線，卻也引發玩家與當地居民的對立。

越野機車在山林騎乘，也衍發多場山難事故，其中桃園市祈姓男子在民國110年9月間，騎越野機車在新竹縣尖石高台山區發生山難失蹤7天，經搜救人員搜索後，才成功將祈男救出；南投縣仁愛鄉武界山於110年12月間，也發生越野機車墜谷事故，幸機車卡在樹叢間，騎士才未遭遇不測，經民間救難隊出動救援才成功脫困。

新竹越野機車協會理事長鄭世明接受中央社記者電話訪問時表示，越野車有分3種，包括林道、場地與滑胎，其中林道越野機車可掛牌、車價較便宜，近年頗受歡迎，吸引不少愛好者前往林道挑戰。

鄭世明提到，越野機車在台灣其實是「弱勢族群」，沒有專屬合法場地可供騎乘，他常勸導越野機車愛好者「馬路飆車非好漢，賽道競速真英雄」，但現在卻苦無合法場地可以享受，他建議政府可於北中南等地，在國有林地、山林或是河川地闢設合法示範場地，應該要輔導不要主導，「別讓愛好者像小偷一樣」。

越野機車愛好者小奇表示，越野機車能符合法規掛牌的很少，無法在一般道路行駛，因此無牌車輛往山林跑很常見，這幾年登山客越來越多，越野機車因此常遭受山友不友善的眼光，他們都會提醒同好要跟登山客互相尊重，一起享受這片山林。

小奇說，但這幾年不少山區林道被封閉，或是地主設置路擋不讓越野機車族經過林道，讓愛好者能夠行駛的路線越來越少，大家只能多方努力協調場地，盡量找沒有人的地方去騎。

越野機車愛好者Tommy則認為，與登山客常因用火不慎，造成火燒山相較，批評越野機車破壞山林的說法很不公平，且越野機車車隊這幾年也開始支援登山客的山難協尋，在救災上不能說完全沒有貢獻，不奢望台灣能像泰國、韓國等越野機車發展較成熟的國家，能擁有完整的配套措施與場地，但希望政府與民眾能夠給予尊重。

台中市虎行特種搜救協會總幹事陳奇錄接受中央社記者電話訪問時表示，先前在山區支援救援任務時，發現夜間也有越野機車族挑戰夜跑，但其實危險性相當高，呼籲玩家如果要挑戰極限運動，都應該循正常的管道去爭取場地，且應做足防護措施，避免發生意外。（編輯：卞金峰）1110212