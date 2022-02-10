八通關華巴諾駐在所百年砲庫修復 再現歷史容顏

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花蓮縣文化局1月底委外進行八通關越嶺道華巴諾駐在所砲庫修復，團隊依循日治時期工法，參考舊照片修復，歷經3天時間還原砲庫原有風貌，提供3吋速射砲乾爽的保存環境。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）八通關越嶺道橫越南投、花蓮，沿線有56座日治時期駐在所遺構，花蓮縣文化局近年爭取經費，以人工徒步揹負材料，陸續完成多美麗駐在所人字砌駁坎修復、華巴諾駐在所砲庫整修及遺構清理。

花蓮縣政府文化局發布新聞稿指出，日治時期為壓制拉庫拉庫溪流域內大分地區的布農族人，台灣總督府於1920年設置華巴諾駐在所，建有雙拼宿舍、砲庫、廁所及澡堂等建築，其中砲庫內俄製3吋速射砲狀況良好。

文化局2019年委外進行華巴諾駐在所全區測繪，建立文物清冊，今年持續進行砲庫修復，由人工搬運建材、工具徒步3天抵達海拔1924公尺的山區，依循日治時期工法，參考舊照片修復，歷經3天時間還原砲庫原有風貌，提供3吋速射砲乾爽的保存環境。

另外同樣具有特色的十三里駐在所，又稱「多美麗」駐在所，設置於1921年，1944年裁撤。因附近板岩產量豐富，下層平台鄰近道路駁坎採人字砌構築，駐在所南北兩側道路皆以「浮築橋」形式構造。

文化局表示，多美麗駐在所木造建築群已散失，基地下陷嚴重，2020年爭取經費進行部分駁坎修復及敷地遺構測繪，今年再委託設計公司與卓溪鄉登山協會組成工作團隊，前往多美麗駐在所，清理駐在所地坪及地表遺構，移除表層腐質土，釐清駐在所建築群配置，測繪相關圖面。

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文化局表示，歷經4個工作天清理，辦公廳舍、宿舍、神社及廚房等遺構更為清晰完整，並於廚房遺構旁發掘出可能為廁所及化糞池遺構，比照文史工作者提供老照片，推測水池原為圓型構造，後期改建為新月型。

文化局長吳勁毅表示，多美麗駐在所及華巴諾駐在所遺跡保存工作透過布農族人參與、專業團隊協力及中央資源補助，得以順利進行，讓過去歷史獲得保存。（編輯：陳仁華）1110210

八通關越嶺道十三里駐在所，又稱「多美麗」駐在所，花蓮縣文化局委外進行駐在所地坪及地表遺構清理，文化局表示，於廚房遺構旁發掘出可能為廁所及化糞池遺構，比照文史工作者提供老照片，推測水池原為圓型構造，後期改建為新月型。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月10日

花蓮縣文化局1月底委外進行八通關越嶺道華巴諾駐在所砲庫整修，修復前，砲庫內俄製3吋速射砲狀況良好。（花蓮縣文化局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月10日