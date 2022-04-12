信義區疑戰俘墓碑尋回 北市文化局列暫定古蹟

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台北市信義區日前發現一座疑似二戰戰俘的墓碑，卻在文資委員現勘前夕遭取走。文化局12日指出，目前已尋回墓碑，並列為暫定古蹟。（許家蓓辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年4月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市信義區日前發現一座疑似二戰戰俘的墓碑，卻在文資委員現勘前夕遭取走。文化局指出，目前已尋回墓碑，並列為暫定古蹟，確保在完成文資審議程序前不會再被破壞。

台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，因此進行工程範圍內的墳墓遷葬程序，但有民眾發現，其中3座疑似是二次世界大戰時的戰俘古墓，其中一座墓碑還有明顯姓名及日期，這座墓碑卻在文資委員現勘前夕遭取走。

文化局今天表示，目前已尋回這座墓碑，並在昨天與文資委員到現場勘查，為了讓文資審議程序能完整走完、不會被破壞，所以將現場3座墓碑列為暫定古蹟，以保存完整狀態。

不過，文化局指出，因遭取走的墓碑與底座已分離，擔心墓碑再度被拿走，所以將先暫時委由警方保管，且由於墓碑遭取走時沒有文資身分，因此不會對取走的人士做出裁處。

文化局表示，後續將把相關案件、資料提報文資委員會審議，由委員會決定是否給予墓碑文資身分。負責道路興建工程的新工處表示，目前還沒有要進行工程，後續視文化局認定結果配合辦理。

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民進黨籍台北市議員許家蓓說，經詢問文史研究者，因為戰時物資缺乏，戰俘墓碑多為簡陋木製十字架，但這次發現的墓碑是由水泥製成，且上頭印有戰俘收容所編號，研判可能是日軍在1946年離開台灣前所做，呼籲文化局委託專家學者協助考究，讓台北市的二戰史蹟資料更齊全。

許家蓓指出，新工處與殯葬處皆不清楚是誰向文化局提報進行文資審議，顯示市府機關對於文資法不甚了解，文化局應更積極協助，而不是每次都等意外發生、潛在文資被破壞了才急忙補破網。（編輯：方沛清）1110412

台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，因此進行工程範圍內的墳墓遷葬程序，但有民眾發現，其中3座疑似是二次世界大戰時的戰俘古墓，文化局已將現場列為暫定古蹟。（許家蓓辦公室提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年4月12日