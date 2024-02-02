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花蓮實習發現人獸形玉玦 清大生林嘉樂：很幸運

2024/2/2 20:08（2/2 22:25 更新）
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清華大學人文社會學院學生林嘉樂、利恩得參加花蓮縣考古博物館實習，1月31日在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，發現國寶級人獸形玉玦，由館方人員帶回，這塊人獸形玉玦高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，不過頭部毀損。（花蓮縣考古博物館提供）中央社記者張祈傳真 113年2月1日
清華大學人文社會學院學生林嘉樂、利恩得參加花蓮縣考古博物館實習，1月31日在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，發現國寶級人獸形玉玦，由館方人員帶回，這塊人獸形玉玦高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，不過頭部毀損。（花蓮縣考古博物館提供）中央社記者張祈傳真 113年2月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）清華大學學生林嘉樂、利恩得參加花蓮考古博物館實習，發現國寶級人獸形玉玦，林嘉樂今天說，剛好看到露出腰身以上的半個玉玦，對於後續土撥開發現是文物，感到很幸運。

清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得日前參加花蓮考古博物館實習，1月31日在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，發現國寶級人獸形玉玦。

林嘉樂接受中央社記者電訪表示，她與利恩得選修考古相關課程，寒假期間到花蓮考古博物館實習，協助整理、量測標本等工作，也更深入了解各項考古流程與細節。

林嘉樂說，當天她與利恩得前往北三棧考古遺址，在1處農田進行地表遺址踏查，剛好看到露出腰身以上的半個玉玦，直覺就是曾在書本上看過的「人獸形玉玦」。

林嘉樂表示，當時她們立即通報指導老師，也馬上拍照紀錄，接著將地面上的土撥開，人獸形玉玦完整露出，對於發現文物感到開心、也很幸運，未來她也會繼續以學習的態度進行相關文物的了解。

館方人員將這塊人獸形玉玦清理，推測是距今2700年前的史前文物，高2.9公分、寬1.5公分、厚度約0.3公分，不過頭部毀損。

花蓮考古博物館長溫孟威指出，這塊人獸形玉玦與被指定為國寶的卑南遺址人獸形玉玦，同樣都屬人形裝飾的玉飾品，按照表面的斑紋，確認是來自花蓮的豐田玉，有趣的是，胸口有鑽洞，推測因珍貴稀有，受損後也捨不得丟，改做項鍊配戴。

他指出，人獸形玉玦因為稀珍且昂貴，有特殊身分的人才能擁有，考古界稱為「威望商品」，在全台出土約40件，花蓮連同這件共5件，未來都會展示在花蓮縣考古博物館。（編輯：郭諭儒）1130202

清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得參加花蓮考古博物館實習，在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦。（圖取自facebook.com/nthu.archaeology）
清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得參加花蓮考古博物館實習，在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦。（圖取自facebook.com/nthu.archaeology）
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