藏鏡人條款下現身 辜仲瑩掌控開發金股權逾6%

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（中央社記者羅元駿台北17日電）自今年5月10日起大量持股公告申報門檻10%降至5%，讓藏鏡人現身。受持股申報新制影響，今天開發金依規定代大股東辜仲瑩，及其非公開發行公司所持有股數申報，合計持有開發金股權共6.006%。

開發金代辜仲瑩公告持股，個人持有開發金股數總額達4567張，占開發金已發行股份總額0.025%，加計掌控的3家投資公司持股資料，合計持有開發金股權共6.006%。

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開發金公告顯示，與辜仲瑩相關的3家投資公司興文、景冠與景匯，持有開發金股票依序約48.03萬張、44.12萬張、18萬張，持股比例分別為2.608%、2.396%及0.977%。

根據證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法，任何人取得公開發行公司已發行股份逾5%必須對外揭露，此處計算基準除了本人外，包括配偶、未成年子女及利用他人名義持有者等均須納入。（編輯：張均懋）1130517