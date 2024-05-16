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華為展示AI文生圖能力 被質疑造假

2024/5/16 17:59
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（中央社台北16日電）華為日前公開展示其人工智慧文生圖能力，過程中出現「time.sleep（6）」代碼，被質疑其圖文並非自動生成，而是人為操控涉嫌造假。華為昇騰社區今天否認人工操控說，表示將會開放真實代碼。

綜合新浪科技、科創板日報，今天網傳「華為發布會翻車」，根據網友提供的影片，華為10日在鯤鵬昇騰開發者大會上展示大模型文生圖能力時，演示過程中出現「time.sleep（6）」代碼。許多網友認為，這個代碼意味「人為控制從輸入到輸出，過程6秒鐘」，有人懷疑其圖文結果並非大模型生成，而是人為操控。

在知乎等社群相關討論，有網友指出，華為在發布會展示大模型文生圖能力，第一次運行時按下Ctrl-C中斷，顯示對應的代碼「time.sleep（6）」。許多人質疑，這就是等6秒鐘然後讀取一個本地圖片，美其名為生成。

對此，華為昇騰社區16日下午發文回應稱，鯤鵬昇騰開發者大會10日一場技術討論演示了mxRAG SDK功能，本次演示面向開發者，展示如何透過十幾行代碼即可完成RAG應用開發。

昇騰社區稱，現場圖片為即時生成，調用的是開源大模型。代碼中有「time.sleep（6）」等表述，是命令等待讀取外部開源大模型即時生成的圖片，並非調取預置圖片。本次展示的均為真實代碼，也將在昇騰社區上開放，歡迎開發者使用並提出寶貴建議。

不過在回應文下方，許多昇騰社區會員要求華為盡快公布原始碼。

昇騰是華為旗下的AI計算晶片。據昇騰社區官方介紹，昇騰計算產業是基於昇騰系列（HUAWEI Ascend）處理器和基礎軟體構建的全棧AI計算基礎設施、行業應用及服務，包括昇騰系列處理器、系列硬體、CANN（異構計算架構）、AI計算框架、應用使能、開發工具鏈、管理運維工具、行業應用及服務等全產業鏈。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1130516

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