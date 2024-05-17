吳念真「押解」台詞自己寫 挑戰列車長經典職務

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）綠光劇團「押解」今晚在台北國家戲劇院展開首演，睽違9年再度搬演，編劇吳念真更親自挑戰60年代台鐵列車長經典職務，排練現場甚至振筆疾書，表示「自己的台詞自己寫」。

「押解」今天下午總彩排，吳念真對「老扒手」唐從聖、「菜鳥警察」黃迪揚的表現讚不絕口：「一個經驗老道、一個是金鐘得主，除了動作外兩人連表情、眼神都非常精彩，對白對丟的節奏跟時間性，簡直天衣無縫。」

許多觀眾好奇9年後，黃迪揚演菜鳥會不會「不夠菜」，他則自信表示：「沒這個問題，在導演和從哥面前，我永遠是個菜鳥！9年後再挑戰這個角色，感覺很幸福。自己最大的不同是感官可以全部打開，感受對手要給我的資訊。」

「押解」重現60年代的老台鐵場景，本劇導演暨編劇李明澤自2000年就加入「人間條件」系列，期間擔任過副導、執行導演，是吳念真一拍即合的工作夥伴，打趣表示飛機、戰艦、潛水艇都做過，火車當然也難不倒團隊，超過7成場景都在火車廂裡。

劇團更從多處細節打造完整火車氛圍，包含月台廣播委請台鐵播音員朱薇所錄製，19日晚場更有台鐵公司董事長杜微化身神秘站長，而吳念真更將在17場演出中驚喜亮相，挑戰列車長一角。

連舞台場景的車廂綠皮椅都是從台鐵屏東潮州機廠搬運的老物件，景片全部重新製作，再搭配經典懷舊音樂，就是要讓觀眾回到60年代，感受平快列車的車廂體驗。

劇團今天也宣布推出「鐵道專場5折優惠」，回饋給最辛苦的大眾運輸工作人員，全家或好友只要有1人是大眾交通相關從業人員或退休人員，包含計程車、公車、客運、捷運、台鐵、高鐵、船運、民航等，購票即享5折優惠，且不限購票張數，售完為止。（編輯：陳政偉）1130517