吳念真客串「押解」火車列車長 親自上台驗票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）舞台劇「押解」睽違9年後於台北國家戲劇院17日登場，編劇吳念真親自挑戰60年代火車上的列車長，讓粉絲直呼「好想驗票」，台鐵公司董事長杜微也將在19日晚場「重操舊業」代班客串。

「押解」原著改編幽默文學大師段彩華的短篇小說，是發生在平快列車的喜劇故事，描述菜鳥警察在押解老練扒手過程中，經歷各種雞飛狗跳趣事。睽違9年再度搬演，雙主演唐從聖、黃迪揚回歸，還有資深音樂劇演員張丹瑋加入。

綠光劇團透過新聞稿分享，唐從聖與「押解」間還有一段含「洋蔥」的故事。9年前首演時，唐從聖遇上父親離世，在首演謝幕時，唐從聖做出從車廂跳出來的高難度動作，觀眾掌聲如雷，他則不慎被劃傷噴血。

導演李明澤心疼透露，唐從聖後來私下跟他說：「跳出去的時候，看到的是父親在遠方看著他。」像父親也到現場看兒子的精彩演出。

綠光劇團「押解」將於5月17日至26日在台北國家戲劇院、6月14日至16日在台中國家歌劇院、7月5日至7日在高雄至德堂演出。（編輯：陳政偉）1130503