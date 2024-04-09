「押解」原著戳中吳念真笑穴 唐從聖靠顏值獲角色

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）綠光劇團改編作家段彩華同名小說的舞台劇「押解」5月中將在台北開演，演員唐從聖扮老扒手與菜鳥警察鬥智，被笑虧是「天生扒手樣」，讓唐從聖感慨原來他是靠「顏值」獲角色。

「押解－菜鳥警察 vs 老扒手」描述一名老扒手在火車上想逃跑，動員所有朋友想辦法解救他。全劇藝術監督吳念真日前上節目宣傳，分享第一次閱讀段彩華原著時是邊看邊笑，心心念念想拍成電影，「民國50、60年代其實還是管制滿嚴的，這個小說有另外一面，在講小老百姓面對威權的一種作弄，我覺得太有意思了。」

後來吳念真去中影上班，便開始寫劇本分場，最後雖然種種因素沒拍成電影，卻成為綠光劇團台灣文學劇場經典喜劇，2015年以舞台劇形式首演，由唐從聖扮演劇中狡猾的老扒手「三翅」，立即造成轟動，甚至讓吳念真友人讚美：「太好玩了，應該拍成賀歲片。」

節目主持人鄭弘儀表示，曾看過9年前的版本，好奇怎會選唐從聖演扒手一角。吳念真則看向身旁的唐從聖說：「他一看就是壞人，天生就是扒手樣啊。」讓唐從聖連忙笑說：「原來我是靠顏值得到這個角色。」

「押解」導演李明澤補充，會找唐從聖來演，是因為劇中有本省、外省多族群的匯聚，例如京劇「蘇三起解」是監獄外省幫的鄉歌，獄友們則要唱改編版的救國團團歌「萍聚」，他認為北藝大科班出身的唐從聖非常適合。

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「押解」舞台場景致敬還原60年代台鐵車廂、月台，包含現今少見的藍皮平快列車。全劇有9成以上場景發生在台鐵車廂，為表現火車行進感，演員得在台上自主晃動，下戲常常頭暈，一切努力只希望能帶給觀眾真實的臨場體驗。

「押解」2024年閃亮回歸，將於5月17日至26日在台北國家戲劇院、6月14日至16日在台中國家歌劇院、7月5日至7日在高雄至德堂演出。（編輯：張雅淨）1130409