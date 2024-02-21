綠光推舞台劇「押解」 重溫台鐵60年代平快車歲月

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）一列車廂，人生百態，綠光劇團將推出經典文學劇作「押解－菜鳥警察VS.老扒手」，由唐從聖聯手黃迪揚展開一段平快車人性交鋒旅程；劇中也與台鐵合作限量聯名便當，讓觀眾重返60年代火車風光。

睽違9年，吳念真創作劇本並擔任監製的舞台劇「押解」即將重新推出，吳念真說40年前他還在中影上班，看到文學家段彩華這部作品，非常喜歡，心生改編成電影的計畫，但遭當時台鐵以「火車上不會出現扒手」、「吃完便當不會往窗外丟」等理由回絕，但也成為綠光劇團文學劇場的重要代表作。

「押解－菜鳥警察VS.老扒手」劇情描述唐從聖飾演的老扒手三翅從高雄被押解到台北，途中9站都有手下要接應逃走，原來老扒手有著阿嬤、初戀情人等掛念；黃迪揚飾演的菜鳥警察一路上理解老扒手，也在情理法間猶豫徘徊，該不該幫忙或是正義執法，車廂內上演各色人性，反映台灣社會縮影。

今天記者會上，台鐵董事長杜微重操舊業，當起列車長剪票，他笑說昨晚有練習；台鐵奉茶老師傅侯壽興也現場展露「沖茶」絕活，當年可是雙手食指靈活扣緊茶杯蓋，迅速倒出熱水，溫暖憨厚地再拿給乘客。

侯壽興回憶，年輕時一次沖茶因為熱漲冷縮，茶杯就在女乘客大腿上爆開，他慌亂拍女生大腿收拾，結果被女乘客男友賞了耳光，「那時候才19歲，看到女生都會臉紅，但茶杯爆開那一刻根本沒想這麼多，只是想趕快掃乾淨，還好不是發生在現在，不然我可能會被抓去坐牢。」

「押解」中兩大主角唐從聖渾身是戲，非常貼合劇中老練的扒手集團主腦角色，唐從聖說，這齣戲很重要戲份都在火車上發生，「演員得一直不停微晃，我也在劇中過足孝子的癮，對於社會公平正義的辯證，也充滿趣味」；金鐘男配角黃迪揚說自己再演很感動，「當年不用演，自己就是菜鳥」，歡迎大家來看。

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值得一提的是，這次舞台上將有台鐵火車車廂，多媒體展現老台鐵火車場景，現場包括座位、廁所到車站各剖面都將展現在舞台上，加上窗外的多媒體，讓觀眾飽覽車窗外的台灣景色。杜微也歡迎戲迷選擇台鐵到台中、高雄甚至來台北看戲，台鐵也會持續進化，推出更好服務。

綠光劇團舞台劇「押解－菜鳥警察VS.老扒手」5月17日起到5月26日將在台北國家戲劇院首演、6月14日到6月16在台中國家歌劇院、7月5日到7月7日在高雄市文化中心至德堂演出。（編輯：陳仁華）1130221