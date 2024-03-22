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會演是英雄也是素人 唐從聖編導舞台劇添新戲

2024/3/22 19:05
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（中央社記者王寶兒台北22日電）舞台劇「會演是英雄」今年7月起再度回歸，將加入新公投劇本，而演員林美秀、曾國城、唐從聖、鄭茵聲等人儘管已身經百戰，但他們卻齊嘆其實「高手在民間」，素人上台也是作品最大魅力。

「會演是英雄」由唐從聖編導，歷經2年共17場巡演，在節目下半場會以觀眾公投劇本方式進行。此次再度巡演，也推出新的公投劇本「白蛇傳之水漫金山寺」，唐從聖今天於記者會預告：「會有一個人同時扮演3個角色的設計，還有人要扮演既『非人類』也『非生物』的角色。」

曾國城、唐從聖、林美秀、鄭茵聲今天出席「會演是英雄」封箱巡演售票記者會，因鄭茵聲28日將迎接生日，其他3名前輩特別為她驚喜慶生，讓鄭茵聲又驚又喜，現場也許下生日願望：「希望在場所有人都平安健康快樂，有花不完的錢，然後『會演是英雄』場場爆滿。最後希望新的一年工作順利，世界和平。」

「會演是英雄」除觀眾投票劇本角色讓演員隨機詮釋外，現場也會選擇素人上台成為「第5個演員」，而在歷經17場演出後，4名主角一致公認「高手在人間」，如林美秀說，人生就是戲，「真心覺得每個人其實都有當演員的潛力及演戲戲胞，像是有個年紀比較大的長輩超活潑又會演，如果有受過訓練，可能以後比我們4個還強。」

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曾國城則引已故劇場大師李國修的名言表示：「任何人包括妳、我，不需要訓練，都會表演，但要會表演就要經過訓練，所以為什麼你會在台下看、我會在台上演，有一天你會了，就換你來演。但事實上每個人都在演，很多戲劇都好誇張，很多人生都更誇張，所有事情都以可能發生在現實生活中。」

「會演是英雄」7月起將於新竹、雲林、基隆、高雄、台北展開全新年度巡演。（編輯：陳政偉）1130322

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