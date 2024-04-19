「押解」還原台鐵場景 唐從聖看便當吃的是回憶

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）綠光劇團舞台劇「押解」場景還原60年代台鐵車廂、月台，演出老扒手的唐從聖今天分享，從小就立志當演員，為去童星訓練班須坐火車北上上課，難忘童年看別人便當流口水往事。

「押解」場景還原60年代台鐵車廂、月台，包含現今少見的藍皮平快列車，由導演吳念真監製，描述一段平快火車的押解之旅，更是警匪對決的機智喜劇。

談起與火車回憶，從小就立志當演員的唐從聖，透過廣告看見台北的童星訓練班招生。因家境不富裕，他爸爸每週帶他坐火車北上上課，「為了省錢，坐平快車是最便宜的，台南到台北快8個鐘頭，再搭最晚一班車回家」，台鐵便當幾乎只能看別人吃，偶爾有機會品嚐時，總會把排骨留到最後、吃得非常乾淨，「現在品嚐，不只是美味更是回味。」

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台鐵公司副總經理朱來順介紹，這次與綠光聯名推出的限量「銬得住創世紀」便當，配合舞台劇背景，菜色特別復刻60年代版本，即日起至5月18日將於指定店面販售，每日限量400個，還可享「押解」購票88折優惠，更透露台鐵公司董事長杜微還將驚喜客串演出神秘角色。

「押解」將於5月17日至26日在台北國家戲劇院、6月14日至16日在台中國家歌劇院、7月5日至7日在高雄至德堂演出。（編輯：陳政偉）1130419