更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
415供電危機 台電：共花2400萬向半導體等企業買電、每度最高12元
首頁 / 文化

「押解」還原台鐵場景 唐從聖看便當吃的是回憶

2024/4/19 14:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）綠光劇團舞台劇「押解」場景還原60年代台鐵車廂、月台，演出老扒手的唐從聖今天分享，從小就立志當演員，為去童星訓練班須坐火車北上上課，難忘童年看別人便當流口水往事。

「押解」場景還原60年代台鐵車廂、月台，包含現今少見的藍皮平快列車，由導演吳念真監製，描述一段平快火車的押解之旅，更是警匪對決的機智喜劇。

談起與火車回憶，從小就立志當演員的唐從聖，透過廣告看見台北的童星訓練班招生。因家境不富裕，他爸爸每週帶他坐火車北上上課，「為了省錢，坐平快車是最便宜的，台南到台北快8個鐘頭，再搭最晚一班車回家」，台鐵便當幾乎只能看別人吃，偶爾有機會品嚐時，總會把排骨留到最後、吃得非常乾淨，「現在品嚐，不只是美味更是回味。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵公司副總經理朱來順介紹，這次與綠光聯名推出的限量「銬得住創世紀」便當，配合舞台劇背景，菜色特別復刻60年代版本，即日起至5月18日將於指定店面販售，每日限量400個，還可享「押解」購票88折優惠，更透露台鐵公司董事長杜微還將驚喜客串演出神秘角色。

「押解」將於5月17日至26日在台北國家戲劇院、6月14日至16日在台中國家歌劇院、7月5日至7日在高雄至德堂演出。（編輯：陳政偉）1130419

#台鐵
#台鐵公司
#唐從聖
#綠光劇團
#朱來順
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.37