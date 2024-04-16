台鐵綠光劇團聯名銬得住便當 唐從聖當一日店長

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）綠光劇團與台鐵公司合作，配合將上演的舞台劇「押解-菜鳥警察vs老扒手」，聯名推出「銬得住創世紀便當」，19日開賣，劇中主角唐從聖將化身一日店長。ˉ

台鐵今天發布新聞稿，綠光劇團的經典文學大戲「押解-菜鳥警察vs老扒手」，將於5月17日起在台北、台中、高雄巡演。綠光劇團特別與台鐵合作，以劇中元素為設計靈感，推出「銬得住創世紀」限定版便當，並於4月19開賣，當天上午11時，劇中主角唐從聖（飾演老扒手三翅），將在台鐵便當台北2號店擔任1日店長。

台鐵說，限定版「銬得住創世紀便當」販售到5月18日，呼應劇情，採用方形木盒盛裝特別製作的豬油青江菜飯，搭配六零年代便當經典菜色香滷排骨、滷豆干、滷蛋、酸菜、紅豆枝、醬瓜，加上爽脆高麗菜，完美復刻古早時代的美味，1個售價新台幣120元。

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另外，開賣首日配合1日店長活動，推出限量款劇中老扒手直呼想吃的鋼盒便當，圓形雙層鋼盒盒蓋烙印經典台鐵工字軌，搭配台鐵藍復古提袋加餐具組，盛裝著主廚秘製香滷大雞腿，加入花蓮頗負盛名的厚切黑豚哈姆火腿、雪裡紅、醃黃蘿蔔、荷包蛋等菜色，限量50組；每組售價699元。

台鐵說，這齣舞台劇場景以台鐵平快火車為主，台鐵也特地規劃藍皮列車限定車款周邊商品，包含了實用性極佳的皮革收納箱椅、運動毛巾、多用墊、馬克杯，可愛的造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及趣味十足的小書包，還有童趣風格的造型組合拼木、微型積木鑰匙圈及超精緻的立體造型一卡通。（編輯：張銘坤）1130416