台鐵、綠光劇團合作舞台劇「押解」 推銬得住便當

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）綠光劇團推出新舞台劇「押解」，台鐵也參與合作，協助打造藍皮車廂與鐵道風光，並推出特殊款「銬得住創世紀便當」。

台鐵今天與綠光劇團舉行記者會，說明舞台劇「押解」是透過在一節台鐵平快車廂中，描述一名菜鳥警察押解老練扒手旅程故事。綠光劇團在台鐵協助下，以全新電影感舞台視覺，打造台鐵藍皮車廂與鐵道風光。

「押解」將於5月17日在台北國家戲劇院首演，台鐵也將從4月19日至5月18日，推出特殊款「銬得住創世紀便當」。

台鐵表示，這款便當依照劇本描述，採用方形木盒盛裝特別製作的豬油青江菜飯，搭配60年代台鐵便當經典菜色滷排骨、滷豆干、滷蛋、酸菜、紅豆枝、醬瓜，加上高麗菜，完美復刻古早時代的美味。

台鐵表示，從這齣舞台劇中，可看到一節車廂就是一整個社會縮影，經由故事主角詮釋，喚起台灣中生代共有的台鐵記憶，也勾勒出60年代當時台灣民眾的生活情境和人生百態。

舞台劇「押解」編劇是吳念真、李明澤，導演是李明澤，演員有唐從聖、黃迪揚等人。（編輯：張雅淨）1130221