吳念真孫翠鳳組雙戲策略聯盟 互虧對方太操勞

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）綠光劇團與明華園總團今年輪番改編重製台灣文學劇場作品「押解」、「散戲」，跨界組策略聯盟推雙戲套票。今天綠光創藝董事長吳念真、明華園總團當家台柱孫翠鳳首度同台，互虧彼此太累很可憐。

「押解－菜鳥警察 vs 老扒手」是由吳念真、導演李明澤共同創作的綠光台灣文學劇場系列作品，改編自作家段彩華短篇小說，描述平快列車上警察與老扒手的鬥智喜劇。「散戲」則是明華園總團與編導黃致凱改編作家洪醒夫同名短篇小說，藉台上台下虛實交錯的戲中戲，帶出台灣歌仔戲受影視產業衝擊現實。

兩部作品都改編自台灣文學，背景落在民國50、60年代，同樣關心台灣土地人民生活，促成雙戲策略聯盟契機。

難得現代與傳統劇場兩大前輩同台，吳念真開玩笑說，難得能和孫翠鳳距離那麼近，「她應該比我更忙，每場戲都有她」，開心有機會互相認識鼓舞。孫翠鳳也高興能與「心目中的偶像」吳念真合作，不忘幽默回應：「他覺得我可憐，我也覺得他可憐，因為還在第一線衝，但都是為了劇場、為了藝術，這是我們的使命。」

前陣子吳念真和孫翠鳳雙雙掛病號，一個確診COVID-19住院、白血球過低，一個肺炎失聲仍強忍演出「1624」歌仔音樂劇，一下舞台就喘到沒力氣走路。孫翠鳳坦言那是她40年來被迫找代唱，回憶前幾天兩人聯繫討論策略聯盟，看彼此有些喘都很心疼，「如果工作忙碌，生病還是要休息，不要讓大家擔心」。

畢竟是策略聯盟，兩人現場也挑戰對方作品經典角色，吳念真黏月牙、戴鬍鬚詮釋「散戲」裡的包青天，中氣十足喊「鍘陳世美」，孫翠鳳則挑戰「押解」裡的扒手，戲癮上身使出渾身解數要從乘客吳念真身上摸走錢包，即興飆戲笑翻全場。

孫翠鳳透露，這次策略聯盟套票只是開端契機，未來還會有更多演員、劇團交流，尤其疫情過後藝文界需要很多力量互相支持。

聽聞媒體好奇未來是否會在對方舞台看到兩人演出，吳念真自曝過去曾客串唐美雲歌仔戲團作品，觀眾一看到他就笑，讓他演了6、7遍沒一次唱準唱對，「是我人生最難過的一個禮拜」。孫翠鳳則連忙掛保證，吳念真來明華園總團絕對安心自在演，更自願到綠光客串。

吳念真坦言幾年前有動念邀孫翠鳳演出，「想到她忙成那樣，就覺得算了，饒了她吧，演出不斷，她真的需要休息」，若真的要，或許就寫個小旅館坐櫃檯老闆娘角色給孫翠鳳。

台灣經典文學「押解」、「散戲」將於5月17日起開演，即日起至4月19日推出優惠8折套票；明華園總團與綠光劇團也將於3月31日下午在台鐵大樓演藝廳舉辦聯合免費講座，孫翠鳳母女、吳念真父子共同出席，聊表演藝術圈的跨世代傳承溝通技巧。（編輯：張雅淨）1130321