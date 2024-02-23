歌仔大戲1624震撼人心 孫翠鳳微啞堅持拚搏

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）嗩吶高亢，戰鼓急響，1624歌仔音樂劇今晚總彩排，如船帆般的舞台投影巨浪磅礡、豪雨滂沱，帶觀眾踏上400年前台灣與世界在海上的震撼之旅；演員孫翠鳳喉嚨微啞仍堅持拚搏。

明華園當家小生孫翠鳳日前才剛完成腿部手術，但演出舞台實在太大，孫翠鳳演出的鄭芝龍出場需要左右駕持。彩排時有親喊1句，但感冒喉嚨實在微啞，決定後面都先代唱。文化部表示，孫翠鳳昨天、今天都已經打針，今天嘗試到最後一刻，彩排部分親說口白，靜養喉嚨，要將力氣用在正式演出，令人敬佩。

文化部政務次長王時思在總彩排前表示，400年前，台灣和這個世界在海上相遇，「透過這次的演出，見證400年後我們回到海上」。

王時思說，這次演出結合台灣各類傳統戲曲，加上當代音樂與電音交融，「我們希望告訴世界，台灣是這樣一個海洋國家，我們希望用我們自己的聲音說我們自己的故事」。

今天總彩排，現場已經幾近數千粉絲，一起跟著台上劇情悲喜。總導演李小平表示，這次演出卡在過年，真的是不可能的任務，但是所有夥伴都努力，「我們透過演出來證明，這個歷史是屬於全台灣每一個人」。

1624集結戲曲界國家級團隊，從海洋史觀出發，由西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人共構多聲部的歷史視角，舞台上考據各國國旗、會旗，輪番上場；武打場面加上舞台燈光與音樂齊發，盡力營造戰爭場面，各色船夫以服裝及船槳代表不同海洋征戰隊伍，再現17世紀風雲際會的台海史詩。

這次領銜主演包括歌仔戲人間國寶小咪、國家文藝獎得主唐美雲、王海玲；傳藝金曲獎得主許秀年、郭春美、張孟逸、黃宇琳、古翊汎、孫凱琳，還有孫翠鳳、陳昭香、米雪、孫詩珮、孫詩詠、孫詩雯、陳昭婷等多人，聲勢驚人。

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傳藝中心表示，這次由傳藝金曲獎得主組成的音樂設計團隊非常用心，為了呈現17世紀台灣豐富多元的文化，音樂融合歌仔調、西拉雅古調、電玩音樂、古典樂、和樂等，新生代還大唱台語rap。音樂設計團隊將1624巧妙轉化為Do–La–Re–Fa音樂密碼，為演出加分不少。

文化部表示，1624現場設有20000個座位，包含500席的敬老席與愛心席，歡迎民眾2月24日、25日齊聚看戲，免費免票，地點在台南高鐵站旁。演出將透過公視台語台轉播、線上社群等平台同步直播。（編輯：管中維）1130223