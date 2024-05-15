李寶春領青年好手 台北新劇團新老戲再話經典

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）辜公亮文教基金會再度推「新老戲」品牌，嚴選「孫臏與龐涓」、「渭南之戰」與折子戲集錦等多齣戲碼，由文武老生李寶春與裘派大花臉楊燕毅領銜，率青年好手同台演繹人性話題。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群在記者會上分享，COVID-19疫情這幾年，讓他們有時間再創新劇本如「戲裡戲外」、「劉姥姥和王熙鳳」，同時也有機會整理過去30年、60齣作品，好好沉澱、檢查。

辜懷群認為，老戲如何讓人看了依舊過癮，就是要保持「演熟戲，三分生」心態，還是有三分創新，就算觀眾看過無數次「孫臏與龐涓」，還會有驚喜，或許是演員、或許是音樂編排，成果儘顯在這次的「新老戲」裡。

今年三度重演、描述優秀同門師兄弟鬩牆的「孫臏與龐涓」，由李寶春與楊燕毅分飾孫、龐，在兩人分道揚鑣前的兩場戲，由台北新劇團年輕演員李隆顯、李青峰詮釋，傳承意味濃厚。同時邀請作曲家鍾耀光擴充音樂編制，為戰爭及陣法場面設計中、西擊樂對峙，帶給觀眾戲曲劇場罕見效果。

李寶春受訪指出，難得有機會再演，在劇情編排、唱腔都有許多改變，希望能更豐富、貼近劇情人物，「若以前有看過，今天再來看就跟新戲一樣，好像有印象但又沒看過」，也稱讚詮釋年輕時期孫、龐的2名演員非常優秀到位。

李隆顯、李青峰則分享，要與老師扮演同樣角色非常緊張，處處都是細節，很幸運能向老師們學習。

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「2024李寶春精演新老戲」將由「孫臏與龐涓」打頭陣於5月31日登場。6月1日下午則是以三國為背景，講述曹操用計離間韓遂、馬超叔侄，反敗為勝的經典劇目「渭南之戰」，全劇有文有武，武打絕妙。

6月2日壓軸的是「天霸拜山」、「林沖夜奔」、「鍘美案」折子戲錦集。其中，「林沖夜奔」由李寶春親授，融合茹派茹元俊與李少春的概念和工架，兩岸唯一版本。青年武生徐彥凱的林沖展現了大武生悲壯沉練的氣質，身段繁複，唱功講究。（編輯：李亨山）1130515