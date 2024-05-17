房仲：雙北去年20至40歲貸款買房 板橋新莊居前兩名

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（中央社記者潘智義台北17日電）永慶房產集團根據聯徵中心公布的住宅貸款資料，盤點雙北市2023年全年各行政區20至40歲貸款人的貸款件數，其中，新北市的板橋區及新莊區都有2000件以上的貸款，分居雙北市冠、亞軍。

永慶房產集團發布新聞稿說明，雙北地區因擁有就業機會多、生活機能完善、交通機能便利等優勢，吸引許多年輕族群定居，但是不同的行政區各有優缺點，導致年輕族群在選擇定居地時，有所差異。

根據2023年聯徵中心貸款資料統計，20至40歲年輕族群於板橋區共貸款2248件，最受青睞。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。不僅如此，當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。

新莊區房市也十分火熱，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便。（編輯：張均懋）1130517