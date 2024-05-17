PLG勇士擊敗領航猿 拚季後賽還有一線生機

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（中央社記者陳容琛台北17日電）靠著「野獸」林志傑燃燒攻下19分，台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天在延長賽以92比89擊敗桃園璞園領航猿，晉級季後賽還有一線生機。

上季風光完成3連霸、締造「勇士王朝」，沒想到本季將挑戰4連霸的勇士，卻在例行賽打得跌跌撞撞，在福爾摩沙夢想家、領航猿及新北國王陸續取得季後賽門票情況下，只能與新竹御頂攻城獅爭奪最後1個季後賽席次。

面臨攸關力拚連霸的關鍵戰役，勇士今天與領航猿陷入激戰，雙方一路拚到延長賽，不過領航猿吞下2次技術犯規，成為此役分水嶺，加上吳永盛在終場前13秒上演重要抄截，澆熄對手的反撲氣燄，最後以3分之差驚險取勝，同時保住晉級季後賽的機會。

勇士總教練許晉哲賽後接受媒體聯訪時表示，這場是不能輸的比賽，因此本場針對領航猿主將盧峻翔嚴加看管，「不過還是讓他拿到28分，反倒是對他們的洋將密克斯（Kennedy Meeks）、伯朗（Alec Brown）守得還不錯。」他強調，今天只是續命，期許球隊後天仍能打出相同的防守強度。

攻下19分的林志傑則透露，獲勝歸功於防守，「全隊努力防守，才能把今天比賽贏下來。」得到PLG生涯新高21分的簡廷兆提到，在後衛賴廷恩受傷情況下，自己有把握住機會，「今天是很重要比賽，我們一條心贏得勝利。」

然而，落敗的領航猿則表達無聲抗議，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，不會對比賽做任何評論，否則自己會被禁賽，「跟各位說抱歉，我知道這是你們（記者）的工作，但（不評論）是我的決定。」（編輯：陳政偉）1130517