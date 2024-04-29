侵害原民權益 聯合國專員開第一槍喊停碳市場

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（中央社紐約28日綜合外電報導）聯合國原住民權益特別報告員蔡伊（Francisco Cali Tzay）呼籲應停止碳市場運作，認為這個機制嚴重侵犯原住民權益之餘，還未必能促進淨零排放。

第23屆聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII）日前於紐約召開，蔡伊在會中提到為阻止與碳交易有關的人權侵犯，有些議題必須處理。

他說：「誠然，我很憂心碳市場問題。我的建議也很直接了當，我覺得永遠停掉、或至少暫時停掉（碳市場），是阻止這些碳市場對原住民人權侵害的解方。」

美國一個環保與法律基層團體原住民環境網絡（Indigenous Environmental Network）4月中也呼籲，永久終止碳市場和其他錯誤的氣候危機解決方案。

原住民環境網絡執行長高德圖斯（Tom Goldtooth）在UNPFII一場活動裡說：「我們20多年來蒐集諸多不容否認的證據，表明碳市場、碳定價和碳抵換機制根本沒法從源頭減少排放。碳市場等於為繼續開採、燃燒化石燃料開一道後門，而這正破壞天地間的和諧。」

國際特赦組織（Amnesty International）原住民權益顧問柴普曼（Chris Chapman）表示，特別報告員關切碳市場侵害人權是正確之舉，「污染者可透過一些涉及原民土地的專案購買碳信用額度來抵消（而非實際減少）溫室氣體排放。但這些專案對原住民幾無任何幫助，有時還嚴重損及他們權益」。

柴普曼表示，碳市場體系的人權和環保措施不足，易遭濫用，淪為化石燃料產業和其他污染大戶延續危害的機制，當前亟需強有力的保障措施，包括有效申訴機制，以確保碳市場不會反過來變成氣候行動保護地球和人權的絆腳石。

他指出，國際特赦組織認為各國政府有法律義務確保本身乃至境內運營企業的行為不會侵犯原住民權益，在原住民土地上從事的專案都必須獲原住民同意，其實遏制溫室氣體排放的唯一正解是全面、快速、公平地逐步淘汰化石燃料。

碳市場和碳交易體系允許污染者購買碳信用額度抵換自身碳排，這些碳信用額度從土地免遭開發或濫墾等保護專案所發放，但人們擔心許多專案沒有帶來真正減碳。

交易市場上過去這段時間被揭露一些碳抵換專案減碳量不實。例如宣稱可封存多少碳，但技術上根本還沒落實，或聲稱保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，如此的碳信用額度就完全無助於淨零排放。（譯者：陳亦偉）1130429